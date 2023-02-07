«Родственники начали звонить в панике»: футболисты «СКА-Хабаровск» на сборах в Турции ощутили землетрясение

Волна землетрясения докатилась до Антальи Фото: Дмитрий СТЕШИН

В ночь на понедельник в Турции произошла страшная катастрофа – сильнейшее землетрясение было зафиксировано в провинции Кахраманмараш. Магнитуда его составила 7,4, а толчки ощущали даже в Сирии. Позже случился еще один мощный толчок, уже магнитудой 7,6. За развитием событий в Турции наблюдает весь мир – в этом страшном происшествии под завалами погибли больше 2 тысяч человек. Сильнее всего пострадал город Газиантеп. Толчки ощущались и в Анталье, именно там сейчас находятся футболисты «СКА-Хабаровск» на сборах.

Как сообщает телеграм-канал футбольного клуба, до Антальи волна землетрясения докатилась уже магнитудой 2,6. Примерно в 4:20 спортсмены проснулись из-за того, что кровати стали ходить ходуном.

- Анталья находится примерно в 800 километрах от эпицентра землетрясения. По предварительным данным, разрушений и пострадавших в городе нет. ФК «СКА-Хабаровск» выражает соболезнования пострадавшим и семьям погибшим, - сообщили в клубе.

Спортсмены рассказали, что по большей части толчки ощущались не сильно, однако страшновато все же было. Больше за них переживали родственники и близкие в Хабаровске. После известий о том, что в Турции произошло сильнейшее землетрясение, семьи запаниковали и начали срочно звонить спортсменам, выяснять. Не пострадали ли они.

Футболисты своих родных успокоили, и сообщили, что запланированную тренировку и контрольный матч отменять не будут. Землетрясение они здесь застают не впервые, в прошлом году аналогичная ситуация уже происходила – толчки они ощущали. Как отметил тренер вратарей Максим Фролкин, в этот раз во время тряски кровати качало как в поезде.

- Было очень страшно. Когда ты в полусонном состоянии, подскакиваешь, и не понятно, куда бежать, кого держать. Но точно не было мысли бежать на улицу. Искал дверной проем, а его нет, потому что он картонный, - говорит Фролкин.

В этот день «СКА-Хабаровск» встретился на поле с ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов в контрольном матче в рамках второго учебно-тренировочного сбора. Хабаровские спортсмены одержали победу со счетом 2:1.

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