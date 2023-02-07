Из чего же сделана наша еда: крупную партию сливочного масла сняли с продажи в Хабаровском крае

Масло было снято с продажи за один день Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям выявили продажу в одной из местных торговых сетей сливочного масла, которое было выпущено в Кемеровской области.

При сборе информации в федеральной государственной информационной системе «ВетИС» было обнаружено, что масло сделано из компонентов неизвестного происхождения, безопасность которых не была подтверждена. Также на продукцию не были оформлены ветеринарные сопроводительные документы.

- Масло нашли в одном из продуктовых магазинов Комсомольска-на-Амуре. Он входит в торговую сеть по краю. Состав сливочного масла неизвестен, поскольку не удалось установить происхождение ингредиентов. Отсутствие документов стало достаточной причиной, чтобы признать продукцию потенциально опасной, - рассказала «КП» - Хабаровск» Елена Козыряцкая, специалист по связям с общественностью Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области.

Оно было отправлено обратно поставщику Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Еще в ноябре 2022 года актами инвентаризации было введено в оборот 300 тонн масла. Оно было отправлено для промышленной переработки ряду организаций.

- В Комсомольск-на-Амуре поступила только малая часть партии - одна тонна 20 килограммов. Этот объем был изъят. 31 января 2023 года в управление пришло письмо, что продукция снята с продажи и отправлена обратно. Поставщик зарегистрирован в Амурской области. В Хабаровский край из Кемеровской области масло пришло через сеть перекупщиков. Коллеги сообщили, что в Приамурье также было проведено изъятие данной продукции.

В ведомстве напомнили, что любая молочная продукция подлежит обязательной сертификации. Это подразумевает документальное подтверждение ее безопасности и качества.

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