Школьники малых городов и сел Хабаровского края в 2023 году получат «Точки роста»

Школьники смогут погружаться в биологию и химию с помощью современного оборудования Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край пользуется любой возможностью для улучшения качества жизни населения. Сегодня больше всего ресурсов можно получить по линии реализации федеральных программ и национальных проектов, на участие в которых сделал ставку губернатор Михаил Дегтярев. Позитивные сдвиги, которых не могло произойти без выстроенных отношений с Москвой, сейчас видны на всей территории региона.

Так, в рамках реализации национального проекта «Образование» Хабаровский край в 2023 году получит более 50 миллионов рублей, благодаря которым в 14 районах региона откроют свои двери 23 центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

Центры, по информации краевого министерства образования и науки, представляют собой образовательные пространства, которые внедряются в структуру школ малых городов и сел субъекта. На федеральные средства в «Точки роста» закупят и установят современное оборудование - цифровые лаборатории для изучения физики, биологии и химии, наборы для робототехники, микроскопы и компьютерную технику. Все это расширит возможности школьников в ведении научной, проектной и творческой деятельности, помогая осваивать новые технологии и развивать креативное мышление.

С начала учебного года в новой «Точке роста» уже занимаются ученики школы в селе Калинка Хабаровского района. Образовательное пространство встретило школьников обновленными кабинетами информатики, биологии и физики. Современные лаборатории дают детям в школе представление о строении клетки, которую ребята изучают с помощью электронного микроскопа.

В профильном ведомстве подчеркнули, что главная цель создания таких центров - обеспечение современного образования технического и естественнонаучного профиля.

- Кроме того, оборудование используется и во внеурочное время. В центрах «Точка роста» педагоги обучают детей шахматам и робототехнике, готовят школьников к олимпиадам и поступлению в профессиональные учебные заведения, - добавили в краевом минобрнауки.

Центры «Точка роста» появляются на территории края уже с 2019 года, и количество центров уже дошло до 114 образовательных пространств, где занимаются более 17 тысяч школьников.