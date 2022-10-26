20 миллионов рублей в пакетах и фольге: крупный канал поставки наркотиков перекрыла ФСБ в Хабаровске

Членов ОПГ взяли прямо на Амурском мосту с крупной партией наркотиков Фото: Оперативная съемка

В Хабаровске задержаны участники цепочки, через которую разного рода наркотиками снабжалась часть Дальнего Востока. Членов ОПГ взяли прямо на Амурском мосту с крупной партией запрещенных веществ. Курьерам «светит» суровое наказание вплоть до пожизненного заключения.

ДВОЕ С НАРКОТИКАМИ

Сотрудники ФСБ начали распутывать цепочку с владельца интернет-магазина по продаже наркотиков. Житель Оренбурга смог создать сеть из курьеров, которые поставляли запрещенные вещества в регионы Дальнего Востока. Оперативникам стали известны имена двоих драгдилеров - 36-летней хабаровчанки и 32-летнего читинца.

Курьеры пытались ввезти в Хабаровск крупную партию наркотиков и были задержаны. В машине драгдилеров нашли пять килограммов мефедрона и один килограмм гашиша, запакованных в пакеты и фольгу. Из этого они могли бы изготовить более 20 тысяч разовых доз и заработать около 20 миллионов рублей по расценкам черного рынка.

ОФИЦИАЛЬНО

- В отношении курьеров заведены уголовные дела по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Хабаровчанке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а читинцу в виде заключения под стражу, - прокомментировал Владлен Стефанюк, официальный представитель УФСБ РФ по Хабаровскому краю.

Курьерам грозит лет 25 колонии. Что до главы наркомагазина, то его задержали в Оренбурге. У мужчины изъята вся техника, используемая для администрирования площадки. Организатора этапировали в Хабаровск. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.