Фрезеровщики, повара и конструкторы самолетов: Хабаровский край готовит собственные кадры

На территории региона строятся мастерские для приобретения и оттачивания навыков Фото: Правительство Хабаровского края

Утвержденная в регионе стратегия развития Хабаровского края была сформирована с учетом запросов и потребностей населения - в разработке стратегии принимали участие представители бизнеса, работники важнейших социальных сфер, врачи и учителя, главы и депутатский корпус районов и поселений, а также просто неравнодушные жители. Это позволило учесть все пожелания с мест и скоординировать действия таким образом, чтобы они, в то же время, помогали развитию социального и промышленно-экономического блоков.

В рамках флагманского направления стратегии - «Интересная работа, достойная зарплата» - запущено три опорных проекта. Один из них - проект «Профессиональное мастерство», который отвечает за подготовку квалифицированных кадров.

Потребности авиастроительных мощностей Хабаровского края, основная часть которых сосредоточена в Комсомольске-на-Амуре, послужили фактором для создания в 2022 году образовательно-производственного кластера «Машиностроение». Проект объединяет в себе девять профессий и специальностей, участвующих в рамках соглашения о партнерстве. В их числе:

- Оператор станков с программным управлением;

- Токарь на станках с числовым программным управлением;

- Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением;

- Мастер слесарных работ;

- Слесарь-сборщик авиационной техники;

- Аддитивные технологии;

- Технология металлообрабатывающего производства;

- Производство летательных аппаратов;

- Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов.

Продолжается работа оснащения профильных образовательных учреждений. Так, на 113 миллионов рублей, выделенных Губернаторскому авиастроительному колледжу, будут оснащены новым оборудованием девять мастерских. Ремонт в помещениях на сегодняшний день уже окончен, ожидается поставка оборудования.

Всего, согласно проекту, в крае появится 40 учебных мастерских в техникумах и колледжах. До конца 2022 года в эксплуатацию будут введены 12 из них - мастерскими обзаведутся учебные заведения Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Чегдомына.

Потраченные на сегодняшний день 62,2 миллиона рублей пошли на ремонт мастерских, а также установку учебно-производственного и учебно-лабораторного оборудования по следующим компетенциям:

- Поварское дело;

- Парикмахерское искусство;

- Ресторанный сервис;

- Метрология и КИП;

- Обработка листового металла;

- Кузовной ремонт и окраска автомобиля;

- Лабораторный химический анализ;

- Промышленная автоматика;

- Электромонтаж;

- Подземные горные работы.

Для популяризации профессионального образования Хабаровский край в 2023 году станет площадкой для проведения Национального чемпионата профессионального мастерства. Сегодня уже завершены работы по формированию состава организационного комитета, которому предстоит заняться подготовкой и проведением чемпионата.