Фрезеровщики, повара и конструкторы самолетов: Хабаровский край готовит собственные кадры

На территории региона строятся мастерские для приобретения и оттачивания навыков
Фото: Правительство Хабаровского края
Утвержденная в регионе стратегия развития Хабаровского края была сформирована с учетом запросов и потребностей населения - в разработке стратегии принимали участие представители бизнеса, работники важнейших социальных сфер, врачи и учителя, главы и депутатский корпус районов и поселений, а также просто неравнодушные жители. Это позволило учесть все пожелания с мест и скоординировать действия таким образом, чтобы они, в то же время, помогали развитию социального и промышленно-экономического блоков.
В рамках флагманского направления стратегии - «Интересная работа, достойная зарплата» - запущено три опорных проекта. Один из них - проект «Профессиональное мастерство», который отвечает за подготовку квалифицированных кадров.
Потребности авиастроительных мощностей Хабаровского края, основная часть которых сосредоточена в Комсомольске-на-Амуре, послужили фактором для создания в 2022 году образовательно-производственного кластера «Машиностроение». Проект объединяет в себе девять профессий и специальностей, участвующих в рамках соглашения о партнерстве. В их числе:
- Оператор станков с программным управлением;
- Токарь на станках с числовым программным управлением;
- Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением;
- Мастер слесарных работ;
- Слесарь-сборщик авиационной техники;
- Аддитивные технологии;
- Технология металлообрабатывающего производства;
- Производство летательных аппаратов;
- Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов.
Продолжается работа оснащения профильных образовательных учреждений. Так, на 113 миллионов рублей, выделенных Губернаторскому авиастроительному колледжу, будут оснащены новым оборудованием девять мастерских. Ремонт в помещениях на сегодняшний день уже окончен, ожидается поставка оборудования.
Всего, согласно проекту, в крае появится 40 учебных мастерских в техникумах и колледжах. До конца 2022 года в эксплуатацию будут введены 12 из них - мастерскими обзаведутся учебные заведения Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Чегдомына.
Потраченные на сегодняшний день 62,2 миллиона рублей пошли на ремонт мастерских, а также установку учебно-производственного и учебно-лабораторного оборудования по следующим компетенциям:
- Поварское дело;
- Парикмахерское искусство;
- Ресторанный сервис;
- Метрология и КИП;
- Обработка листового металла;
- Кузовной ремонт и окраска автомобиля;
- Лабораторный химический анализ;
- Промышленная автоматика;
- Электромонтаж;
- Подземные горные работы.
Для популяризации профессионального образования Хабаровский край в 2023 году станет площадкой для проведения Национального чемпионата профессионального мастерства. Сегодня уже завершены работы по формированию состава организационного комитета, которому предстоит заняться подготовкой и проведением чемпионата.