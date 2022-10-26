Сергей Кравчук: Молодое поколение открывает взрослым глаза на проблемы пожилых людей

Школьницы заняли второе место в номинации «Молодежная политика и формирование культуры семейной жизни» Фото: Администрация Хабаровска

Завершился всероссийский конкурс социально значимых проектов «Инициативы, развивающие местное самоуправление», по итогам которого второе место заняли конкурсанты из Хабаровска.

Хабаровские школьники представили проект «Дом-сад для пожилых». С серебряными призерами всероссийского конкурса встретился мэр Хабаровска Сергей Кравчук, который отметил стремление молодежи решать серьезные проблемы.

- Я вам очень благодарен за то, что вы поучаствовали в таком серьезном социально значимом проекте. Вы открыли глаза, в том числе взрослым, на проблемы пожилых людей, беззащитных и очень зависимых. А то, как общество относится к детям и пожилым, показывает, насколько оно развито, и придерживается ли идей гуманизма, - подчеркнул Сергей Кравчук.

Школьницы София Малышева и Диана Чупрасова в ходе первого, заочного этапа направили в Москву презентацию проекта, подкрепленную видеороликом. Первый этап закончился для хабаровчанок попаданием в число победителей, после чего ученицы были приглашены в столицу для очной защиты проекта вместе со своим педагогом. Результатом стало второе место в номинации «Молодежная политика и формирование культуры семейной жизни».

Концепция проекта предполагает строительство однокомнатных или двухкомнатных квартир, организованных по принципу детских садов. Родственники будут привозить пожилых людей утром и забирать вечером. Весь день, подобно занятиям в детском саду, будет посвящен вязанию, рисованию, гимнастике и другим видам деятельности.

- Идея проекта «Дом-сад для пожилых» родилась у меня тогда, когда несчастье случилось с моей бабушкой. Она стала совсем рассеянной, легко могла пораниться каким-то острым предметом и не заметить этого. Теперь с ней постоянно кто-то должен находиться рядом, ухаживать, - рассказала София Малышева, ученица девятого класса.

Авторы проекта «Дом-сад для пожилых» ожидают спонсоров для реализации проекта, которым школьницы готовы передать все разработки и оказать необходимую помощь.