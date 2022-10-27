Сергей Кравчук: Жителям Хабаровска будет приятно гулять по прекрасным аллеям

Прогулочная зона пополнилась двадцатью березами Фото: Администрация Хабаровска

Несмотря на приближающуюся зиму, Хабаровск продолжает озеленяться. Очередным мероприятием стала высадка деревьев в микрорайоне «Березки». В благоустройстве территории возле новостроек по улице Совхозной, кроме организации-застройщика и местных жителей, поучаствовал также мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Глава города отметил комплексный подход при проектировании данного микрорайона, так как вместе с домами здесь сразу строилась вся сопутствующая инфраструктура.

- Дома строит муниципальная специализированная организация «Фонд жилищного строительства», а финансированием проекта занимается «Сбербанк». Взаимодействие этих организаций дает хороший результат. По такой схеме один дом возводится в пределах года, а то и быстрее. Пространство вокруг домов благоустраивают, и сегодня мы приложили руку к озеленению этой территории. Думаю, жителям будет приятно гулять по такой прекрасной аллее, - с оптимизмом заявил Сергей Кравчук.

Теперь, наряду с высаженными ранее деревьями и кустарниками, в прогулочной зоне появились 20 берез. Озеленение микрорайона будет продолжаться параллельно со строительством новых домов.

Как заметил Сергей Кравчук, благоустройство микрорайонов и развитие строительного комплекса - одна из задач работы администрации города и краевого правительства. Так, по инициативе губернатора Хабаровского края в регионе был создан строительный кластер, что станет дополнительным драйвером развития отрасли. Результат не заставляет себя ждать - в этом году в эксплуатацию будет сдано больше жилья, чем в предыдущем.