500 животных окружены огнем: внезапный пожар в коровнике устраняют в Хабаровском крае

Кирпичная постройка была забита сеном Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Крупный пожар произошел в Федоровке Хабаровского края в 16:47. На территории частного подворья загорелась пристройка к коровнику. Внутри находилось порядка 500 голов крупного и мелкого скота: коровы, телята, лошади, овцы, козы и бараны.

На месте работают 27 сотрудников. задействовано семь единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На место выехал отряд МЧС. 27 человек борются с распространением огня. Задача осложняется крупными запасами сена, которые вспыхнули за мгновения, распространяя пламя вокруг.

- В 18:35 пожар был локализован, в 20:10 потушили открытое горение. Сотрудники на данный момент проводят проливку помещений, разбирают конструкции, ищут скрытые очаги тления, - рассказали в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Причины ЧП неизвестны Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Владелец подворья сообщил, что ни одно животное не пострадало. Также нет информации о наличии пострадавших людей.

- Тушение осложнялось еще и тем, что в кирпичной пристройке были деревянные перекрытия. Главной задачей было отрезать огонь от рядом находящегося строения, - рассказал Антон Долбенкин, руководитель дежурной смены Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Открытый огонь удалось ликвидировать Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожарные все еще работают на месте. Причины пожара достоверно неизвестны. Их установят сотрудники Госпожнадзора после тщательной проверки объекта.

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