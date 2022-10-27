Стало известно, когда проезд по «Обходу Хабаровска» станет платным

«Пробная подписка» автобана подходит к концу Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Тестовый период первой на Дальнем Востоке платной дороги «Обход Хабаровска» заканчивается. Напомним, что автомобилисты около двух месяцев могли ездить по автобану бесплатно. С ноября за проезд придется заплатить согласно тарифу.

КОГДА «ОБХОД ХАБАРОВСКА» СТАНЕТ ПЛАТНЫМ

Движение по «Обходу Хабаровска» открылось в полночь 16 июля. С этого момента в течение 60 дней все желающие могли ездить по автобану бесплатно, чтобы оценить его преимущества. В первые дни на диковинную для Дальнего Востока трассу хлынули тысячи машин.

Фактически пробный период был продлен. С полудня, 14 сентября, с 13 по 42 километры начали тестировать систему взимания платы. Въезд сделали по билетам, которые раздавали водителям бесплатно. За сам проезд по трассе еще какое-то время денег не брали.

«Пробная подписка» автобана подходит к концу. «Обход Хабаровска» станет платным с ноября 2022 года. Об этом сообщает ТАСС. По подсчетам, в среднем трасса будет приносить около 1 миллиона рублей в день.

- Планируем запустить 1 ноября платный режим. По интенсивности движения доходило до 14 тысяч автомобилей в сутки. Это вполне нормальная интенсивность, - цитирует издание Георгия Мазунина, первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

СКОЛЬКО СТОИТ ПРОЕЗД ПО «ОБХОДУ ХАБАРОВСКА»

Стоимость проезда по «Обходу Хабаровска» зависит от вида автотранспорта. Тарифы следующие:

- от 138 рублей для легковых машин;

- от 193 рублей для фургонов, пикапов и минифургонов (среднегабаритные транспортные средства);

- от 276 рублей для автобусов и грузовиков;

- от 552 рублей для автомобильного транспорта, предназначенного для перевозки тяжелых грузов.

СПРАВКА «КП»

Дорога «Обход Хабаровска» - это 50 километров дорожной инфраструктуры, три моста, 21 путепровод и пять транспортных развязок. Автобан протяженностью 26,8 километра связывает три федеральные трассы - «Амур», «Уссури» и «Восток». Максимальная разрешенная скорость - до 120 километров в час.

Трасса строилась в рамках концессии с вливаниями средств из краевой и федеральной казны, а также привлечением частных инвестиций. Затраты на «Обход Хабаровска» составили 37 миллиардов рублей.