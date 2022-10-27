Толкнула со всей дури: жительница Магадана чуть не убила соседку по общежитию

Конфликт произошел в прачечной общежития Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коммунальная драма разыгралась в одном из общежитий Магадана. 52-летняя жительница областного центра поднялась на пятый этаж, чтобы воспользоваться стиральной машиной в прачечной общего пользования.

В это же время там находилась 42-летняя соседка. Между женщинами завязалась словесная перепалка. А когда вербальные аргументы закончились, то в ход пошли кулаки. На пике ссоры одна из конфликтующих толкнула соседку.

- После толчка 52-летняя женщина упала и ударилась головой о чугунный радиатор отопления, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Пострадавшая обратилась в скорую помощь. Ее доставили в медицинское учреждение с травмами грудной клетки и головы. Медики передали сообщение в дежурную часть ОМВД России.

Дознаватели завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Также выяснилось, что нападавшая 42-летняя женщина ранее уже привлекалась к ответственности и была судима.

Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей может грозить ограничение свободы на срок до трех лет либо арест на срок до шести месяцев.

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