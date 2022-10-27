Наехал, а после обвинил в аварии: водитель «Тойоты» сбил велосипедиста в Хабаровске

«Тойота» сбила велосипедиста на улице Большой Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Авария обернулась для жителя Хабаровска настоящей головной болью. К счастью, мужчина не получил тяжелых травм, но столкнулся с проблемами, которых никак не ожидал. Теперь он вынужден искать доказательства своей невиновности в произошедшем и просит хабаровчан о помощи.

ВНЕЗАПНЫЙ УДАР И ПАДЕНИЕ

Ночью 16 октября 39-летний Алексей ехал на велосипеде «Раш» по улице Большой, от Вяземской к Лазо. Он держался правой стороны дороги, ближе к бордюру. Приблизившись к дому №108 А, мужчина почувствовал толчок сзади, из-за чего велосипед резко вильнул в сторону. Не удержав равновесие, водитель упал под колеса догнавшей его «Тойоты Приус».

- Примерно в 2:30 на улице Большой 22-летний водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на движущегося впереди велосипедиста, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Пострадавшего мужчину увезли на «скорой» в краевую больницу №2. К счастью, у него не диагностировали серьезных травм - только ушибы и ссадины.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ

Едва оправившись от аварии, Алексей узнал неприятную новость - водитель «Тойоты» не признает свою вину в ДТП. Он говорит, что велосипедист сам выскочил на середину проезжей части под колеса авто.

- Ищу свидетелей аварии, так как водитель утверждает, что я выскочил ему под колеса. Меня трудно было не заметить на ярком желто-черном велосипеде с кучей катафот и спереди, и сзади. О том, что водитель не признает свою вину, узнал у дознавателя в ГИБДД. Сейчас пытаюсь найти записи с видеокамер вокруг места ДТП, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей З., водитель велосипеда.

На велосипеде были установлены светоотражатели Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Чтобы разобраться в том, кто все-таки виновен в аварии, Алексей просит помощи у очевидцев или владельцев припаркованных в округе машин с видеорегистраторами. Передать записи с места ДТП можно в редакцию «КП» - Хабаровск» (WhatsApp: +7 962-223-38-83, почта: red.habkp@phkp.ru) или связаться напрямую с Алексеем по номеру +7 914 777-44-81.

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