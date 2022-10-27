Сергей Кравчук: Военнослужащие должны знать, что об их семьях заботятся

Хабаровск уделяет поддержке военнослужащих большое внимание Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Мероприятие с участием мэра Хабаровска Сергея Кравчука в этот раз было посвящено вопросам мер поддержки участников специальной военной операции, мобилизованных хабаровчан и их семей.

Глава города отметил, что Хабаровск, не отставая от других регионов страны, уделяет большое внимание помощи военнослужащим, ушедшим по повестке или добровольцами.

- Происходящее сегодня требует от нас особой заботы и поддержки. Под моим руководством в городе создан штаб по оказанию помощи мобилизованным и их семьям. Разработано много документов и принято много решений, которые позволяют оперативно реагировать на ситуацию. У нас есть договоренность с командованием ВВО по посещению учебного центра в Князе-Волконском. Передали специализированную технику для перевозки санитарного оборудования, а также теплую одежду и спальные мешки. Сегодня это именно то, в чем нуждаются военнослужащие, - рассказал Сергей Кравчук.

Жители Хабаровска стараются помочь всеми возможными способами. По инициативе совета ветеранов в городе вяжут теплые носки. Кроме того, для более основательной поддержки совет ветеранов открыл специальный счет, куда каждый желающий может перечислить средства. По инициативе мэра сотрудники администрации перечисляют на счет суммы, равные однодневному заработку. Глава города отметил, что прозрачность операций счета будет отражена на сайте администрации, чтобы каждый мог видеть, на что идет материальная поддержка.

Как заявил мэр города, оставшиеся в бюджете Хабаровска средства будут также пересмотрены с целью установить, от чего на сегодняшний день можно отказаться в пользу приобретения оборудования, техники и обмундирования.

- Мы уже сумели аккумулировать порядка 13 миллионов рублей для нужд участников специальной военной операции. Деньги были взяты из разных отраслей без ущерба их функционированию. На недавнем аппаратном совещании было дано поручение переориентировать местную промышленность на выпуск товаров и продуктов двойного назначения. Работа предприятий перестроена на реализацию потребностей наших военных. Так, цеха по пошиву одежды работают над поиском материалов, которых нет в Хабаровске, чтобы производить изделия именно для учебного центра.

Все действия администрации согласуются с губернатором Хабаровского края, который курирует инициативы Хабаровска. Это касается и льгот, озвученных в том числе Михаилом Дегтяревым, которые вводятся для поддержки семей мобилизованных.

- С 1 ноября начнут действовать льготы в виде освобождения от родительской платы в детских садах, предоставления бесплатного питания для школьников, единоразовой выплаты в размере 20 тысяч рублей окончившим школу детям, а также бесплатного посещения детских лагерей отдыха.

С 1 января льготы получат 694 ребенка, но число может вырасти вместе с числом мобилизованных. Все итоговые суммы и цифры будут опубликованы на сайте администрации по окончании мобилизации.

Кроме того, Хабаровск работает над созданием социального паспорта каждой семьи, где будут отражены все нужды и потребности, о которых жители сообщат специалистам.

- Будем оказывать содействие в приобретении угля, дров, медикаментов или помогать семьям, если кому-то нужно посидеть с ребенком. Все, чтобы военнослужащие, уходя, знали, что об их семьях заботятся!