Навечно зачислен в личный состав: участковый на Колыме погиб от пули подростка с краденным оружием

Ровно 51 год назад погиб участковый Александр Вастьянов Фото: УМВД России по Магаданской области

Ровно 51 год назад погиб участковый Александр Вастьянов. Сотрудник милиции пытался разобраться с подростками, которые украли боевое оружие. Шальная пуля оборвала жизнь подающего надежды сотрудника правоохранительных органов.

Александр Вастьянов родился в 1938 году на хуторе Факел Западно-Казахстанской области. На службе в милицию поступил в 30 лет, через три года вместе с супругой перебрался в Магаданскую область. Работу в правоохранительных органах не оставил и стал участковым инспектором Арманского поселкового отделения милиции Ольского РОВД.

Шальная пуля оборвала жизнь подающего надежды сотрудника правоохранительных органов Фото: УМВД России по Магаданской области

ЧУДОВИЩНАЯ ЦЕНА

Трагедия случилась 26 октября 1971 года. Той ночью Александр Вастьянов вместе с добровольцами проводил рейд в селе Тауйск. Участковый получил оперативные данные о том, что в одном из домов засели подростки с краденным огнестрельным оружием. Некоторые спрятались в подвале.

Александр Вастьянов первым вошел в дом. Участковый приблизился к подвальному люку и предложил подросткам добровольно сдаться и отдать оружие. Один из подозреваемых - сын хозяина дома - отвечать за свои поступки не хотел, но понимал: бежать некуда.

Испуганный парень выстрелил в себя в упор. Пуля прошла навылет, пробила пол и поразила участкового в сердце. Александр Вастьянов погиб, подростков удалось задержать.

ВЕЧНЫЙ СОТРУДНИК

- Вастьянов Александр Иванович был навечно зачислен в списки личного состава органов внутренних дел. Его именем названа одна из улиц поселка Армань, школа в поселке Тауйск, в арманской администрации установлена памятная доска, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Магаданской области.

Жена участкового Валентина после гибели мужа переехала с детьми в Олу. Здесь женщина пять лет проработала в интернате. Затем она перебралась в Магадан.

С 1976 года Валентина преподавала детям математику в школе №15. Женщина уже много лет входит в состав Общественного совета при УМВД России по Магаданской области.