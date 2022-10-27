Смотрел, как горит труп, попивая пиво: мужчина кирпичом и лопатой забил знакомого из Хабаровска и раскромсал его тело ножом

Он сказал, что не хотел этого делать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жестокое убийство произошло на Овражной улице в Хабаровске. 32-летний бомж расквитался со знакомым. Он забил его до смерти, а затем поджег труп.

БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ

Все началось с того, что мужчину без определенного места жительства поселили у себя знакомые. Виктору М. (имя героя изменено - прим. ред.) некуда было идти, и пара предложила ему пожить у себя в частном доме. Все было нормально, пока компания не решила устроить посиделки и пригласить на них еще одного человека.

В день события женщина привела в дом парня. Вчетвером они вышли во двор и начали распивать алкогольные напитки. Вечеринка шла хорошо, пока Виктору не перестал нравиться новый знакомый. Как он позже объяснил, новичок взбесил его тем, что оскорблял женщину.

- Обвиняемый нанес обидчику не менее 22 ударов рукой, фрагментом кирпича, шлакоблоком, лопатой и ножом в различные части тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте, - рассказали «КП» - Хабаровск» в прокуратуре Хабаровского края.

ГОВОРИТ, ЧТО НЕ ХОТЕЛ

После того как Виктор расквитался с мужчиной, он потрогал его пульс, убедившись, что больше тот не встанет. После этого он сходил на веранду, взял оттуда одеяло и накрыл тело. Затем он нашел канистру с горючим, облил труп и поджег. Пока мужчина горел, Виктор продолжал смотреть на пламя и распивать спиртное. Затем к нему начало возвращаться осознания происходящего. Он сам позвонил в полицию и рассказал, что случилось. Сотрудникам он сказал, что никого убивать не хотел и не знает, почему так произошло.

- Мужчина заключен под стражу. Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить ему обвинение, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Виктора будут судить за убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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