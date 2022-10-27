Шикарная длинноногая блондинка из Хабаровского края вошла в топ-20 красавиц на международном конкурсе

Девушка выиграла конкурс «Miss Intercontinental Россия 2022» Фото: социальные сети Анастасии

Анастасия Бословяк, 22-летняя модель родом из Комсмомольска-на-Амуре, представила Россию на международном конкурсе красоты «Мисс интерконтинеталь 2022», который прошел в египетском городе Шарм-эль-Шейх. Победительница получила корону Oriental Holy Water, состоящую из 720 бриллиантов, самый крупный из которых - пять с половиной каратов.

В сентябре девушка завоевала титул в финале «Мисс Интерконтиненталь Россия», обойдя представительниц 25 городов, и получила прямую путевку на конкурс в Египет. На северо-востоке Африки за главный приз соперничали участницы из 80 стран.

Модель планирует открыть свою онлайн-школу Фото: социальные сети Анастасии

Вот уже несколько лет Анастасия живет в столице России. Она - студентка Российского университета дружбы народов по направлению «Реклама и связи с общественностью». Хотя девушка всегда с теплом вспоминает родной Дальний Восток, говоря, что в месте смешения национальностей ей привилась любовь к культуре и иностранным языкам.

«КП» - Хабаровск» удалось пообщаться с Анастасией сразу после оглашения результатов конкурса.

- Я родилась в Комсомольске-на-Амуре и успела сменить три школы. Это лицей №1, 27-я и 51-я школы. С детства профессионально занималась плаванием, ходила на танцы, а также училась дефиле у Елены Козьминой в агентстве Diva Models, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Бословяк, модель.

Родная сестра Олеся стала идейным вдохновителем Анастасии в модельных начинаниях. Но девушка уже тогда понимала, что такое занятие ей по душе. До переезда в Москву Анастасия с головой была погружена в учебу и спорт. Карьеру модели начала только в 14 лет. После школы Анастасия стала студенткой Российского университета дружбы народов по направлению «Реклама и связи с общественностью».

Анастасия - студентка РУДН Фото: социальные сети Анастасии

- Мне нравится изучать мир рекламы. Эта сфера с каждым годом продолжает развиваться. В будущем я вижу себя именно в этой профессии. Также после переезда в Москву я начала увлекаться психологией. Но, как и прежде, мода и модельный бизнес в приоритете.

Несмотря на столь юный возраст, за плечами дальневосточной красавицы целых семь конкурсов красоты. Причем первый из них прошел, когда Анастасии было всего шесть лет.

- Все началось в Комсомольске-на-Амуре, дальше Хабаровск, Москва. Титул «Юная королева России 2016», World Supermodel Production 2018 в Макао. В сентябре я одержала победу на всероссийском конкурсе красоты «Miss Intercontinental Россия 2022» и как победительница поехала представлять Россию. На международном конкурсе красоты «Miss Intercontinental 2022» вошла в топ-20.

Девушка не забывает о Дальнем Востоке Фото: социальные сети Анастасии

Судьи на протяжении долгого времени присматривались к участницам конкурса. Критериев отбора было много, и организаторы постоянно держали девушек в поле зрения.

- В топ-20 попасть непросто. Для начала нужно выдержать три недели подготовки и репетиций. Не хватало времени на сон. Такой график очень изнуряет. Помимо финального этапа были конкурсы бикини и национального костюма. Важным критерием оценки были дружелюбность и трудолюбие, организаторы всегда наблюдали за участницами и, думаю, уже до шоу многое для себя решили. Конечно, важна внешность и способность себя подать, а также умение выделяться.

Работа в модельном бизнесе - отнюдь не простое дело. Процесс подготовки к международному конкурсу был длительным и даже потребовал пересмотреть привычный порядок вещей.

- Мой день выглядел примерно так: подъем в 6:30 утра, душ, сборы на фотосессию для рекламы отеля, которая начиналась в 8:30. Можно было успеть на быстрый завтрак, если позволяло время. До 15:00 все заняты съемочным процессом. Я приходила в номер, переодевалась и шла на обед. После приема пищи начиналась вторая съемка для официального сайта Miss Intercontinental. Она продолжалась до 17:00-18:00. По окончании я приходила в свой номер отдыхать и переодеваться для ужина. День заканчивался ближе к полуночи. И так прошли три недели на конкурсе. Каждый день разные вечеринки, съемки, и всегда нужно было выглядеть на все 100 процентов.

Не забывает Анастасия и о родном Дальнем Востоке.

- Я люблю Комсомольск-на-Амуре - это место, где я родилась. Там началось мое становление. Правда, приезжаю на родину довольно редко. Последний раз это было больше года назад, зимой. Я сильно замерзла, и это несколько отбило желание приезжать туда чаще.

После участия в таком масштабном конкурсе у девушки появилось очень много целей и планов. Некоторые из них вынашивались довольно давно.

Подготовка к конкурсу длилась три недели Фото: социальные сети Анастасии

- Я хочу создать онлайн-курс по дефиле, чтобы каждая девушка, могла научиться невероятно красивой походке как у моделей на мировых показах.

История конкурса «Miss Intercontinental» берет свое начало еще в 1971 году на острове Аруба в Карибском море. Он входит в пятерку лучших конкурсов красоты. Первый международный финал был призван привлечь туристов со всего мира.

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