Второй поток программы подготовки управленческих кадров «Муравьев-Амурский 2030» ждет желающих

Программа дает возможность получить работу на государственной службе Фото: Правительство Хабаровского края

Подготовка государственных служащих, которые в дальнейшем получат работу на Дальнем Востоке, продолжается с помощью программы подготовки управленческих кадров «Муравьев-Амурский 2030». В рамках нацпроекта «Образование» стартует набор на второй поток жителей Хабаровского края.

Слова о запуске программы подготовки молодежи впервые прозвучали во Владивостоке в ходе Восточного экономического форума в 2021 году. После этого в прошлом году прошел отбор, где за одно место боролись 50 человек. В настоящее время участники первого потока уже завершают обучение, а некоторые даже уже получили назначения.

- Раньше я работал журналистом и в качестве репортера много ездил по стране, включая Дальний Восток, который очень запал мне в душу. Я занимался темой Арктики и Дальнего Востока в качестве журналиста и пытался доносить, что без развития Дальнего Востока невозможно представить себе будущее России. Поэтому когда я понял, что могу поучаствовать в больших изменениях и том самом повороте на Восток, я не смог отказаться от такой возможности, - рассказал Алексей Голубев, участник первого набора программы «Муравьев-Амурский 2030».

Образовательная программа второго потока будет включать в себя семь модулей, в ходе которых курсанты смогут погрузиться в работу государственных структур и регионов ДФО, а также получить базовые знания в сферах истории, востоковедения и государственного управления. Участники, прошедшие отбор, будут распределены по проектным командам в регионах, реализующих значимые проекты, а курировать работу будут губернаторы и их команды.

Большую роль в реализации программы имеют наставники. Курсанты будут проходить обучение в сопровождении министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, заместителя полномочного представителя президента РФ в ДФО, семи руководителей Минвостокразвития, а также губернаторов субъектов Дальнего Востока и ректора ДВФУ.

Обучение по программе «Муравьев-Амурский 2030» не требует никаких платных взносов. Кроме того, по окончании обучения выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке «Школы управления Сколково», станут частью резерва государственных служащих, а также получат предложение о трудоустройстве на государственную службу и институты развития в регионы Дальнего Востока.

- За год я с другой стороны посмотрел на управление регионами и на работу государственного служащего. Раньше я смотрел на чиновника с точки зрения журналиста, но в ходе программы чиновники более откровенны, разговаривая с тобой на равных. Наша программа скоро подойдет к концу, и я не мог подумать, что буду оперировать такими терминами, как «Развитие креативных индустрий на Дальнем Востоке» или «Повышение производительности труда». Кроме того, программа помогла узнать людей, живущих и работающих на Дальнем Востоке - это действующие служащие, среди которых много молодых ребят, с которыми, я надеюсь, мы будем сохранять личные и развивать деловые отношения, - прокомментировал Алексей Голубев.

Требования к участникам: гражданство РФ, возраст от 21 года до 35 лет включительно, высшее образование (магистратура и/или специалитет), готовность к работе на государственной службе.

Подробности и инструкция о подаче заявки на участие в программе на сайте муравьевамурский-2030.рф