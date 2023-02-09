Сукпайская резня бензопилой: мужчина раскромсал лодку знакомого в Хабаровском крае

Без отпиленных частей лодка превратилась в дрова Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В районе имени Лазо Хабаровского края 47-летний житель поселка Сукпай был задержан участковым полиции за причинение ущерба имуществу мужчины, который обратился с заявлением после того, как обнаружил свою лодку в непригодном состоянии.

Большая часть конфликтов, подкрепленных влиянием алкогольных напитков, к сожалению, решается путем физического насилия, что зачастую приводит к летальным исходам. Но некоторым удается сохранить свою голову холодной, и они вымещают свой гнев другими, более оригинальными способами.

Так, накануне инцидента двое мужчин сильно повздорили между собой. Позже один из них решил обдумать суть спора и справедливость вынесенных оппонентом аргументов за бутылкой-другой спиртного. В состоянии опьянения уже не получилось сделать что-то с чувством неприязни к потерпевшему, и алкоголь призвал к действиям. Тогда, возможно, решив, что выяснение отношений на кулаках - дело неэстетичное, мужчина вооружился бензопилой.

Добравшись до места, где под снегом хранилась деревянная лодка неприятеля, мужчина подпилил корпус судна в нескольких местах и полностью вырезал некоторые части плавательного средства.

- Ущерб, нанесенный имуществу потерпевшего, составил около 47 тысяч рублей. После инцидента деревянная лодка больше непригодна для использования, - сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

39-летний потерпевший, вскоре обнаружив, что объектом мести стала его лодка, которую теперь можно использовать только в качестве дров для печи, обратился в полицию. В итоге подозреваемый безработный мужчина, который ранее проявлял неприязнь к владельцу деревянного судна, и оказался тем самым преступником.

Статья «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», которая вменяется задержанному, предусматривает до двух лет лишения свободы. Дальнейшую судьбу мстителя с бензопилой решит суд.