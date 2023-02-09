Морочил голову и наживался на клиентах: житель Хабаровска за два года умудрился обмануть 15 человек

Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы Фото: скриншот из видео Фото: Прокуратура Хабаровского края

Жизнь безработного 33-летнего хабаровчанина в мире иллюзий и обмана была насыщена событиями, пока в дело не вмешались правоохранительные органы. Почти за два года мужчина умудрился совершить 15 преступлений.

Центральным районным судом Хабаровска установлено, что с января 2020 года по октябрь 2021 года сообщал своим жертвам ложные сведения о возможности оказать содействие при сдаче экзамена в ГИБДД для получения водительского удостоверения за вознаграждение.

- Осужденный состоял в чате автолюбителей в одном из популярных мессенджеров. Там он размещал предложения об оказании услуг, а также о возможности покупки и доставки электронных и бытовых устройств, - рассказала «КП» - Хабаровск» Елена Демидовская, старший помощник прокурора центрального района Хабаровска.

Помимо знакомых, к злоумышленнику обращались и незнакомые люди. Они обращались к нему посредством звонков или переписки. В итоге три человека захотели сдать экзамены в ГАИ. Предоплата вносилась на банковскую карту или передавалась наличными.

- Одна из потерпевших является знакомой подсудимого. Она заказала два кондиционера и несколько наименований компьютерных комплектующих. Оплатив желаемые товары, женщину просили переводить средства на дополнительные расходы, такие как таможенное оформление и логистика. Своими действиями злоумышленнику удалось выманить более 909 тысяч рублей, что является самым крупным фактом мошенничества среди вменяемых преступлений.

Как оказалось, хабаровчанин изначально не собирался исполнять обязательства и тратил деньги на личные нужды. Он ни в чем себе не отказывал, оплачивая аренду и бытовые потребности. Общая сумма ущерба составила четыре миллиона рублей. Количество пострадавших насчитывало 15 человек.

Первое уголовное дело по статье «Мошенничество» было заведено 19 ноября 2021 года. По некоторым эпизодам осужденный написал явку с повинной. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, однако он не являлся на судебные заседания. По этой причине преступника объявили в розыск. После установление местонахождения подозреваемого, суд поместил виновника под стражу до заседания.

По совокупности всех преступлений, суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Также были удовлетворены исковые требования потерпевших.

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