Забежал в маске с ножом наперевес: мужчина ограбил отделение микрозаймов в Хабаровске

Подозреваемый может оказаться в тюрьме в третий раз Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В Хабаровске завершилось расследование разбойного нападения на отделение микрозаймов. По версии следствия, в декабре 2022 года 25-летний житель Приморья ворвался в офис и, угрожая сотруднику ножом, похитил 110 тысяч рублей.

Мужчина нагрянул в павильон в Железнодорожном районе, где предоставляли кредиты. Он решил притвориться клиентом, хотя сам внутрь зашел в маске, скрывающей лицо, и с холодным оружием в руке. Когда цель визита раскрылась, грабитель стал размахивать ножом и кричать угрозы, чем напугал сотрудника офиса. Работник не стал сопротивляться и отдал деньги похитителю. Злоумышленник забрал все, что было в кассе - 110 тысяч рублей. После этого он сел в машину и скрылся с места преступления.

- Подозреваемого задержали по горячим следам сотрудники полиции. У него с собой находилось порядка 50 тысяч рублей и тот самый нож, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия Прокофьева, представитель УМВД России по Хабаровску.

За несколько часов до задержания мужчина успел потратить 60 тысяч рублей от той суммы, что украл из отделения. Сотрудники полиции установили, что мужчина был уроженцем Приморья. Ранее он уже два раза сидел в тюрьме за кражи и вышел на свободу лишь два года назад.

Мужчину будут судить за разбой, ему грозит до 10 лет лишения свободы. До оглашения приговора подозреваемый будет находиться под стражей.

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