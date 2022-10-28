Нужен новый смартфон по доступной цене? Скорее в «Билайн»!

«Билайн» запустил предложение «Xiaomi 3 в 1», услуги связи и аксессуары по цене смартфона. Абоненты смогут приобрести современные и модные устройства компании Xiaomi вместе с аксессуарами и услугами связи со скидкой. Акция проводится в интернет-магазине или салонах связи «Билайна».

В акции участвуют смартфоны моделей Redmi разных комплектаций. Список участвующих в акции смартфонов уже выложен в интернет-магазине «Билайна» - beeline.ru/shop/catalog/actions/xiaomi-s-dvoinoi-vygodoi-ot-bilaina/

Одним из самых интересных предложений является Redmi Note 11 - это младшая модель обновленной 11-й серии самой популярной линейки смартфонов от Xiaomi. Его главные преимущества:

- AMOLED-экран 6,43 дюйма яркостью 700 нит и с частотой обновления 90 Гц

- Батарея 5000 мАч и быстрая зарядка 33 Вт

- Основной фотомодуль на 50 МП

- Дизайн с матовой задней крышкой

- Чипсет Snapdragon 680 (техпроцесс 6 нм)

- Два динамика

- NFC, ИК-порт, слот для microSD

Воспользоваться акцией «Xiaomi 3 в 1» в интернет-магазине и салонах связи «Билайна» можно вплоть до 13 ноября 2022 года.

Подробные условия акции можно узнать по ссылке http://beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/details/akciya-xiaomi-3-v-1/

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