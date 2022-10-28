Погода в Хабаровском крае в октябре порадовала своим теплом Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Хабаровском крае в октябре порадовала своим теплом и минимальным количеством осадков. В большинстве районов днем все еще держится плюсовая температура, а снегом даже «не пахнет». Финал октября будет таким же приятным.

ТОЧНАЯ ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА ВЫХОДНЫЕ

Теплый и сухой октябрь хоть и не редкость для Хабаровского края, но «светит» не каждый год. Например, в 2021-м к концу месяца уже выпал снег, который не таял. В этом году во многих населенных пунктах осеннее солнце все еще хорошенько припекает, и люди не спешат переодеваться в зимнюю одежду.

По словам синоптиков, средняя дата выпадения снега в регионе - 26-27 октября. Да, во многих населенных пунктах края уже прошли первые снегопады. Но надолго снег не задержался и стремительно растаял. Возможно, что очередные осадки обрушатся к вечеру пятницы, но так же быстро пройдут.

- Погода в Хабаровском крае на предстоящие выходные порадует. Мы ожидаем погоду без осадков с умеренным ветерком до 5-10 метров в секунду. Ночью температуры упадут до -2-3 градусов, а днем ожидаем в пределах +7 +8 градусов, - рассказала в эфире радио «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

На следующую неделю предварительный прогноз в целом говорит о хорошей погоде. В отдельные дни могут пройти осадки. Прогноз погоды в Хабаровском крае на неделю будет уточняться.