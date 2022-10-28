Андрей Веретенников: Совет по улучшению инвестиционного климата состоит только из профессионалов своих отраслей

Регион планирует войти в 20 лучших регионов страны по состоянию инвестиционного климата. Фото: Предоставлено героем публикации

Курс, по которому должен развиваться Хабаровский край, неоднократно озвучивался губернатором Михаилом Дегтяревым. Глобальные цели, касающиеся строительной, транспортной сферы, привлечения инвестиций, образования и развития промышленности, в итоге были оформлены в единый документ - стратегию развития Хабаровского края.

В рамках одного из направлений «Интересная работа, достойная заработная плата» Хабаровский край намерен создавать рабочие места и обеспечивать необходимую инфраструктуру. Для этого регион воплотит в жизнь проект «Новый инвестиционный цикл», в рамках которого планируется ускорить экономический рост и создать благоприятные условия для привлечения инвесторов.

В условиях введенных санкций утвержденный губернатором план действий по обеспечению устойчивого развития ставит своими главными целями стабилизацию продовольственного рынка и товаров, поддержку уровня занятости населения, а также адаптацию базовых отраслей экономики.

Стабильная работа системообразующих предприятий позволила продемонстрировать рост показателей по грузообороту, а также отраслям промышленного производства, в числе которых судостроение, рыбопереработка, обработка древесины и добыча металлических руд. Благодаря их эффективности удалось достичь договоренностей с федеральным центром о пополнении федерального перечня системообразующих предприятий края - сегодня в списке находятся 68 предприятий, входящих в вертикально интегрированные холдинги, и еще 21 - обособленное.

Хабаровский край имеет амбиции в скором времени войти в двадцатку лучших регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата среди всех субъектов России. По инициативе Михаила Дегтярева, регион стал одним из 33 субъектов, где внедрен региональный инвестиционный стандарт.

- Сформирована инвестиционная команда, в которую вошли представители органов исполнительной власти, бизнеса и институтов поддержки предпринимательства. С ресурсоснабжающими организациями и главами муниципальных образований подписываются соглашения об ответственности и контроле за подключения к сетям и сокращение сроков предоставления услуг. По поручению губернатора перестроена работа Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края. Мы наполнили совет отраслевыми профессионалами, разделили ответственность правительства с бизнесом. Экономические вызовы и испытания исключают долгие совещания, поэтому работаем над оперативным принятием решений, но только с участием экспертов, на основании статистических и аналитических данных, - рассказал Андрей Веретенников, заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края.

Совместно с агентством стратегических инициатив совет исследует практики, применяемые на территории всей страны, а также делится своими наработками с соседними регионами.

На сегодня Хабаровский край опережает все субъекты ДФО по темпам роста интегрального индекса. В целом по ДФО всего три субъекта показали положительную динамику. В 2022 году Хабаровский край вошел в 16 группу из 34 по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Год назад регион находился в 17 группе, что свидетельствует об эффективности работы проекта, которая дает нужный результат.