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Общество20 октября 2022 7:28

Сергей Кравчук: В зимнее время улицы должны быть чистыми

Мэр Хабаровска оценил мощности снегоуборочной техники краевой столицы
Богдан СМЫШЛЯЕВ
МБУ «Восток» возьмется за работу на самых напряженных дорожных участках города

МБУ «Восток» возьмется за работу на самых напряженных дорожных участках города

Фото: Администрация Хабаровска

Близится зима, поэтому вся снегоуборочная техника Хабаровска должна быть в полной готовности, когда стихия начнет приносить проблемы. Поэтому мэр Хабаровска Сергей Кравчук лично проинспектировал мощности и исправность грейдеров, роторов и грузовиков предприятия «Восток».

Сегодня в расположении учреждения находятся 20 единиц снегоуборочной техники. Среди недавних обновлений технической базы компании - новый компактный ротор для уборки прибордюрной зоны и тротуаров.

Глава города отметил, что главная задача - обеспечить бесперебойность работы сотрудников предприятия, которые во время снегопадов должны быть готовы к круглосуточному труду.

- Мы работаем для людей, чтобы улицы были чистые. В приоритете те трассы, где проходит общественный транспорт. У вас очень напряженные участки. Это гостевой маршрут - аэропорт - центр города. Также Шелеста, Воронежская, проспект 60-летия Октября и другие улицы. На вас лежит большая ответственность за порядок на дорогах города в зимнее время. Уверен, что вы оправдаете оказанное доверие, - обратился Сергей Кравчук к сотрудникам компании «Восток».

В ближайшем будущем автопарк пополнится средним грейдером и погрузчиком. Техника закупается для всех муниципальных предприятий благоустройства за счет бюджетных средств.

Помимо единиц техники, снегоуборочные мероприятия требуют достаточного количества противогололедных средств. Уточнив, хватит ли запасов реагентов и песчано-соляной смеси, мэр получил утвердительный ответ.

В заключение Сергей Кравчук наградил сотрудников по случаю прошедшего Дня работников дорожного хозяйства, еще раз поблагодарив их за усердный и важный для комфортной жизни города труд.

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