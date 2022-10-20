Сергей Кравчук: В зимнее время улицы должны быть чистыми

МБУ «Восток» возьмется за работу на самых напряженных дорожных участках города Фото: Администрация Хабаровска

Близится зима, поэтому вся снегоуборочная техника Хабаровска должна быть в полной готовности, когда стихия начнет приносить проблемы. Поэтому мэр Хабаровска Сергей Кравчук лично проинспектировал мощности и исправность грейдеров, роторов и грузовиков предприятия «Восток».

Сегодня в расположении учреждения находятся 20 единиц снегоуборочной техники. Среди недавних обновлений технической базы компании - новый компактный ротор для уборки прибордюрной зоны и тротуаров.

Глава города отметил, что главная задача - обеспечить бесперебойность работы сотрудников предприятия, которые во время снегопадов должны быть готовы к круглосуточному труду.

- Мы работаем для людей, чтобы улицы были чистые. В приоритете те трассы, где проходит общественный транспорт. У вас очень напряженные участки. Это гостевой маршрут - аэропорт - центр города. Также Шелеста, Воронежская, проспект 60-летия Октября и другие улицы. На вас лежит большая ответственность за порядок на дорогах города в зимнее время. Уверен, что вы оправдаете оказанное доверие, - обратился Сергей Кравчук к сотрудникам компании «Восток».

В ближайшем будущем автопарк пополнится средним грейдером и погрузчиком. Техника закупается для всех муниципальных предприятий благоустройства за счет бюджетных средств.

Помимо единиц техники, снегоуборочные мероприятия требуют достаточного количества противогололедных средств. Уточнив, хватит ли запасов реагентов и песчано-соляной смеси, мэр получил утвердительный ответ.

В заключение Сергей Кравчук наградил сотрудников по случаю прошедшего Дня работников дорожного хозяйства, еще раз поблагодарив их за усердный и важный для комфортной жизни города труд.