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Общество28 октября 2022 8:21

Хабаровский фонд по сбору средств для участников СВО пополнился на полтора миллиона рублей

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел оперативный штаб по оказанию поддержки участникам СВО
Кирилл ПИРОГОВ
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел оперативный штаб

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел оперативный штаб

Фото: Администрация Хабаровска

В администрации Хабаровска состоялось заседание оперативного штаба под председательством мэра Сергея Кравчука. В ходе мероприятия обсуждались вопросы оказания поддержки гражданам, участвующим в специальной военной операции, и их семьям.

Докладчики рассказали об итогах прошедшей недели. Отмечена важность составления социальных паспортов семей мобилизованных граждан. Глава города напомнил, что для ряда чиновников отменены выходные, чтобы работа с семьями мобилизованных велась ежедневно.

За неделю на краевую и городскую горячие линии поступило более 400 обращений от родственников мобилизованных. 332 семьи обратились в комитеты по управлению районами. Также 14 жен мобилизованных граждан обратились в Центры помощи за юридической и психологической помощью.

Родственников интересуют вопросы о доступных мерах поддержки семей мобилизованных, оформление кредитных каникул, а также оплата за дошкольные образовательные учреждения и получение бесплатного питания в школах. Часть обращений уже обработана, остальные находятся на отработке в администрации города.

Неравнодушные граждане перечислили в городской фонд по сбору средств для хабаровчан, участвующих в специальной военной операции, 1 577 000 рублей. Сотрудники структурных подразделений мэрии поддержали призыв Сергея Кравчука и перевели в фонд свой суточный заработок. По этой причине в ближайшие дни сумма на счете увеличится еще на один миллион рублей.

На обращение главы города откликнулись и местные предприниматели. Кто-то передает термобелье, носки и спальные мешки. Дальневосточное управление материально-технического снабжения заявило о безвозмездной передаче 15 тонн антисептиков.

Также Сергей Кравчук напомнил, что материальная помощь семьям мобилизованных находится на особом контроле правительства Хабаровского края.

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