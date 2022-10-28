Хабаровский фонд по сбору средств для участников СВО пополнился на полтора миллиона рублей

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел оперативный штаб Фото: Администрация Хабаровска

В администрации Хабаровска состоялось заседание оперативного штаба под председательством мэра Сергея Кравчука. В ходе мероприятия обсуждались вопросы оказания поддержки гражданам, участвующим в специальной военной операции, и их семьям.

Докладчики рассказали об итогах прошедшей недели. Отмечена важность составления социальных паспортов семей мобилизованных граждан. Глава города напомнил, что для ряда чиновников отменены выходные, чтобы работа с семьями мобилизованных велась ежедневно.

За неделю на краевую и городскую горячие линии поступило более 400 обращений от родственников мобилизованных. 332 семьи обратились в комитеты по управлению районами. Также 14 жен мобилизованных граждан обратились в Центры помощи за юридической и психологической помощью.

Родственников интересуют вопросы о доступных мерах поддержки семей мобилизованных, оформление кредитных каникул, а также оплата за дошкольные образовательные учреждения и получение бесплатного питания в школах. Часть обращений уже обработана, остальные находятся на отработке в администрации города.

Неравнодушные граждане перечислили в городской фонд по сбору средств для хабаровчан, участвующих в специальной военной операции, 1 577 000 рублей. Сотрудники структурных подразделений мэрии поддержали призыв Сергея Кравчука и перевели в фонд свой суточный заработок. По этой причине в ближайшие дни сумма на счете увеличится еще на один миллион рублей.

На обращение главы города откликнулись и местные предприниматели. Кто-то передает термобелье, носки и спальные мешки. Дальневосточное управление материально-технического снабжения заявило о безвозмездной передаче 15 тонн антисептиков.

Также Сергей Кравчук напомнил, что материальная помощь семьям мобилизованных находится на особом контроле правительства Хабаровского края.