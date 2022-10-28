Память о почетном профессоре Борисе Сиротине увековечили в Хабаровске

Памятная доска профессору ДВГМУ Борису Сиротину Фото: Администрация Хабаровска

На фасаде здания краевой клинической больницы №2 появился новый памятный знак - мемориальная доска, посвященная Борису Сиротину. Профессор возглавлял кафедру факультетской терапии Хабаровского государственного медицинского института, которая расположена в медицинском учреждении.

На торжественную церемонию открытия памятной доски пригласили мэра Хабаровска Сергея Кравчука, министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко, жену Бориса Сиротина - известного в регионе неонатолога Зинаиду Сиротину, а также медицинский персонал больницы, преподавателей и студентов ДВГМУ.

- Борис Залманович Сиротин спас очень много жизней хабаровчан и жителей Хабаровского края. По его научным работам развивается медицина. Я хочу обратиться к студентам Дальневосточного государственного медицинского университета, чтобы они стремились достигнуть таких высот, как Борис Залманович, - сказал Сергей Кравчук.

После торжественного открытия студенты ДВГМУ и военный оркестр исполнили гимн университета.

Напомним, Борис Сиротин является выпускником Хабаровского государственного медицинского института. После окончания учебного заведения он более 60 лет посвятил работе в Alma Mater на разных должностях. За время своей деятельности защитил докторскую диссертацию, сформировал терапевтическую школу, проводил научные исследования и опубликовал более 250 научных работ. Борисом Сиротиным было получено пять авторских свидетельств на изобретения и патенты.

В процессе работы получил звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», его имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России». Звание Почетного профессора ДВГМУ Борис Сиротин получил в 2010 году. Он умер в 2019 году в возрасте 91 года.