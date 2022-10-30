Два этажа в огне, люди в панике: пожар в жилом доме произошел ранним утром в Хабаровске

Внезапное замыкание привело к серьезным последствиям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около 6:30 утра в многоэтажке на Воровского в Хабаровске вспыхнул пожар. Огнем был охвачен 14 этаж под крышей здания. По внутренним перекрытиям огонь спустился до предыдущего этажа, распространяясь по стенам в квартиры.

- Для ликвидации пожара на место направили 25 сотрудников, было задействовано семь единиц техники. Такое количество обусловлено повышенной этажностью здания, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Из огня сотрудники МЧС вывели двоих людей. Для этого были использованы индивидуальные спасательные устройства. Еще 14 жильцов покинули квартиры самостоятельно. Пострадавших и погибших при пожаре нет.

Оказалось, что причиной ЧП стало замыкание в щитовой. Это привело к открытому горению. В 6:47 пожар уже локализовали, а в 7:39 полностью ликвидировали. В огне пострадало 15 погонных метров кабеля и электрощиток с оборудованием. По факту возгорания проверку проведут сотрудники Госпожнадзора.

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