Скоро Амур покроется льдом Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

В Хабаровске закончился сезон речной навигации для пассажиров теплоходов. Свои заключительные рейсы суда на Амуре провели в 8 часов утра. Они доставили пассажиров к приусадебным участкам и теперь отправляются на техобслуживание. Зимний отстой пройдет на площадке Хабаровской ремонтно-эксплуатационной базы флота.

Теплоходы в Хабаровске и Комсомольске

В сезон 2022 года теплоходы работали по Хабаровскому и Комсомольскому направлениям. Действовало три маршрута: от Речного вокзала до Новокаменки, до Победы и до «Паруса».

В Хабаровске действовало три городских маршрута: от Речного вокзала до поселка Уссурийский, Дубков и Садовой 1.

- Сезон речных перевозок в 2022 году начался вовремя. На суднах предварительно были проведены ремонтно-восстановительные работы: обновлены салоны, заменены сидения, покрытия палуб, освещение, ремонт и замена двигателей, установлены информационные стенды, - сказал Владимир Березовский, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Сколько человек возят теплоходы в Хабаровске

В Хабаровске теплоходы пассажирских направлений обслуживала компания ЗАО «Амурские пассажирские перевозки».

- Сезон навигации прошел спокойно. Отмечалось сезонное падение уровня воды в реке близ Хабаровска, что затрудняло выполнение маршрутов, однако расписание оперативно корректировалось, форс-мажорных обстоятельств не было, - сказала Ольга Соловьева, генеральный директор ЗАО «Амурские пассажирские перевозки».

Всего за сезон по маршрутам было доставлено более 51 тысячи человек. Это на 15, 6 процентов больше, чем за сезон 2021 года.

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