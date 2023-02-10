Погода в Хабаровском крае на выходных порадует жителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Хабаровском крае на выходных порадует жителей. В регионе потеплеет, правда, будет не очень приятный ветер. Гвоздем программы может стать снег, которого давненько не было в крае.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКМ КРАЕ НА ВЫХОДНЫЕ

Погода в Хабаровском крае будет следующей: в южной и центральных частях региона возможен небольшой снег. Ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы до 7-12 метров в секунду. Согласно прогнозу в Хабаровском крае, столбики термометров пойдут вверх.

- Ночью ожидается -26 -32 градуса. В горах севера стандартно холоднее - в районе -45, на юге - около -15 -20 градусов. Днем температура будет -5 -12 градусов. На севере воздух охладится до -13 -18 градусов, в горах - до -32 градусов, - сообщила «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ

Прогноз в Хабаровске на выходные неплохой. В ночь на воскресенье в городе возможен небольшой снег. Ветер 5-10 метров в секунду.

Что касается температуры, то прогноз в Хабаровске 11-12 февраля говорит о том, что ночью будет около -17 -19 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -7 -9 градусов.

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