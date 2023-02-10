Сергей Бочкарев: ТОСы дают возможность самостоятельно изменять ситуацию вокруг

ТОС на округе Сергея Бочкарева участвует в двух проектах Фото: Сергей ПЯТКОВ

Вовлеченность жителей в жизнь города и готовность к взаимодействию способны воплощать идеи самих горожан по благоустройству места проживания. Сегодня Хабаровск предоставляет такие возможности, в том числе благодаря организации ТОС, популярность которых стремительно растет. В эфире РАДИО КП (88,3 FM) депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №17 Сергей Бочкарев рассказал, чем полезна активная гражданская позиция жителей, и как в достижении целей может помогать депутат.

За последние годы территориальные общественные самоуправления стали важной частью жизни города. Возможно, уже в каждом округе есть ТОС, желающие изменить к лучшему тот или иной аспект жизни в Хабаровске. Не стал исключением и 17-й округ, где ТОС стараются работать во взаимодействии с депутатом.

- Изначально никто не понимал, как это работает, но сейчас ситуация с ТОС начинает набирать обороты, что не может не радовать. ТОС на моем участке будет подавать два проекта. ТОС был организован, так как рядом с двором, где стоят несколько многоквартирных домов, есть алкогольный магазин, у которого собираются выпивающие люди. Это вызвало недовольство жителей, которые не могут спокойно погулять с детьми, поэтому они хотят сделать дворик для себя и спокойных игр. Надеюсь, такая инициатива ТОС даст другим понять, что возможности самостоятельно менять ситуацию существуют. Я вижу, что люди начинают больше вовлекаться в процесс организаций ТОС, и это отлично, потому что многие с помощью собраний ТОС хотя бы просто смогли познакомиться. То есть жили в одном доме, но никогда не общались, а теперь они уже могут выстраивать какой-то диалог и формировать общие цели.

Зона ответственности Сергея Бочкарева - 17-й округ, включающий район Пятой площадки и частный сектор по улице Суворова. Регулярно от жителей поступают обращения, и большая их часть связана с дорожным вопросом. Но, по словам депутата, проблема медленно, но верно сходит на нет.

- За последние два года только на Пятой площадке удалось сделать порядка шести километров дорог. В частном секторе ситуация сложнее, так как не все дороги находятся в реестре, соответственно, сложно найти тех, кто их обслуживает. Здесь начинается работа депутата, и мы начинаем совместную работу, встречаясь с жителями и постепенно отсыпая участки дорог. Конечно, глобально такие меры не решат проблем, но проработка вопроса всегда актуальна, - рассказал «КП» - Хабаровск» Сергей Бочкарев.

Нормотворчество и обработку обращений Сергей Бочкарев называет основными полномочиями депутатов. После поступившего обращения депутат вступает в дело, контролируя его обработку, а в случае необходимости лично берется за решение вопроса. Так, в декабре к Сергею Владимировичу обратился житель, пожелавший залить каток перед Новым годом. При содействии депутата была оборудована площадка, которую далее залили совместно с жителями.

Жители выбирают самые разные способы обращений. Многое Сергей Владимирович получает в соцсетях, кто-то сообщает о проблемах через электронную почту, а кто-то предпочитает звонить напрямую. Именно звонки порой бывают самым эффективным способом решения проблемы.

- Недавно в период морозов человек не стал дожидаться ответа на обращение и прямо позвонил по поводу последствий недавней аварии на ТЭЦ. У дома прорвало трубы, и в тот же вечер я получил звонок. Благодаря оперативной работе района мы решили вопрос в течение двух часов, но если бы человек ждал ответа на сообщение, то последствия могли быть уже куда серьезнее.

Уже в этом году начинается реализация механизма «миллион для депутата». Долгое время шли обсуждения, как будут расходоваться средства, и как проследить прозрачность этих затрат. Сейчас депутаты имеют более понятное представление о работе инициативы и могут строить конкретные планы.

- Нельзя упускать такую возможность как «миллион для депутата», тем более что в районе Пятой площадки точно есть куда направить средства. Например, на моем участке есть церковь, к которой невозможно подъехать. Я сделал обращение о возможности проработки вопроса и получения расчета суммы, требуемой для работы. После того как будет сделано заключение, планируется в этом году сделать там дорожку для доступа жителей, а на следующий год сделать, возможно, парковочные места и в несколько этапов организовать пригодную площадку.