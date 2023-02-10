Заниматься спортом нужно с умом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Решили попробовать привести свое тело к идеальным формам перед теплыми деньками? Изучите подборку советов фитнес-тренеров, как же начать «новую жизнь» или вернуться в тренажерный зал после длительного перерыва и что делать в первую неделю занятий.

После новогодних праздников многие горожане хотят исправить «огрехи» застолий и устремляются за абонементами в «качалки». Однако перед тем, как бездумно начать «тягать железо», стоит определиться, для чего именно вы идете заниматься. Без четко поставленной цели есть шанс перестать заниматься уже после нескольких тренировок.

- Сначала стоит определиться с реалистичной целью, Например, похудеть на 10 килограммов до июня или уменьшить объем талии на какое-то количество сантиметров за три месяца, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Малеванный, персональный фитнес-тренер.

ПОДГОТОВКА К ТРЕНИРОВКАМ

Перед началом своего спортивного пути лучше всего посоветоваться с врачами и пройти медицинское обследование. Именно специалисты смогут точно сказать, какие физические нагрузки подойдут именно вам, а также о противопоказаниях.

- Поход в зал - это, в первую очередь, психологический аспект. Не стоит волноваться или бояться чего-либо. Важно понять, что никто из нас не рождается спортсменом, художником или музыкантом. Все всегда с чего-то начинают. Главное сделать первый шаг. Необходимо отбросить в сторону все свои комплексы, если таковые имеются, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Бурмистрова, персональный фитнес-тренер зала Ferrum.

Действительно, поход в тренажерный зал станет не таким волнительным мероприятием, если сделать это с друзьями или родственниками.

- Начинать подготовку в домашних условиях вовсе не обязательно. Конечно, хорошо, если мышцы находятся в тонусе и до прихода в спортзал вы дружили с физкультурой. Это поможет быстрее втянуться в процесс и тренировки не станут сильным стрессом для организма.

НАЧИНАЕМ УПРАЖНЕНИЕ

Ну вот вы и в зале. Уже узнали, где раздевалка, ознакомились с инвентарем. Что же делать дальше? Очень важный принцип на первых порах - постепенность. Не стоит бросаться с места в карьер в погоне за результатами.

- Заниматься нужно не от случая к случаю, а постоянно. Это должно стать образом жизни. И совсем необязательно для этого таскать тяжелое «железо» с тренировками на износ, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Малеванный, персональный фитнес-тренер.

Выработать привычку ходил в зал постоянно - задача не из простых. К тому же на это уйдет драгоценное время. Что на этот счет думают профессионалы?

- В среднем на выработку привычки у среднестатистического человека уходит месяц. Если же есть мотивация к занятиям, то для того, чтобы втянуться в процесс, достаточно и двух недель, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Бурмистрова, персональный фитнес-тренер зала Ferrum.

ПРОГРАММА ТРЕНИРОВКИ

Тренировка обязательно должна состоять из трех частей: разминки, основной части и расслабляющих упражнений.

Задача разминки - активизировать работу кровообращения, дыхания, а также подготовить мышцы к нагрузкам, которые за ней последуют. В основной части выполняются тренировки на запланированные группы мышц. Новичкам важно прорабатывать все мышцы за одну тренировку, чтобы научить свое тело двигаться и запомнить технику выполнения.

- У кого-то из новичков получается сразу, как по наитию. У некоторых занимающихся процесс построения нейро-мышечных связей занимает больше времени. В основном, как правило этот процесс занимает порядка месяца. Но, здесь важно понимать, что нагрузка в процессе меняется и добавляются новые упражнения, поэтому всегда необходима корректировка и оценка со стороны профессионала.

Тренеры не просто так ведут желающих к результатам. В процессе самостоятельной тренировки можно ненароком нанести себе травму.

- При работе с тренером нагрузка распределяется только после полного анамнеза клиента. Для построения индивидуального плана нужно узнать о человеке все, чем больше - тем лучше: какие привычки имеет, были ли травмы, имеются ли медицинские противопоказания, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Малеванный, персональный фитнес-тренер.

Лучше найти зал недалеко от дома, чтобы была мотивация его посещать Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

А ЧТО С ПИТАНИЕМ?

Нередко новички думают, что занятия в зале сами по себе смогут помочь улучшить фигуру, но это совсем не так. Процесс сжигания жира или роста мышц происходит не во время, а после тренировки. Отсюда можно сделать вывод, что необходимо придерживаться диеты.

- Надо закрыть хлеборезку! А если серьезно, то нельзя изменить свой привычный рацион за один день. Это создаст только дополнительный стресс для организма, что может привести к обратному эффекту. Вместо ваших ожиданий увеличится количество срывов. А что обычно большинство людей делает в этом случае? Правильно - заедают. Корректировка питания должна происходить постепенно, а это уже работа тренера, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Бурмистрова, персональный фитнес-тренер зала Ferrum.

Отказаться от любимых продуктов бывает ой как не просто.

- Если вы привыкли питаться сладким каждый день, то мы вновь приходим к постепенной схеме отказа. Исключаем из рациона фастфуд, сочетания жиров и углеводов, к чему относятся жареное мясо, пицца и подобные продукты. Да, жиры необходимы организму для правильной работы гормональной системы, но чрезмерное их употребление лишь увеличит нагрузку на поджелудочную железу и приведет к набору лишнего веса.

Но можно же подумать, что соблюдать диету и сесть на «правильное питание» - это невкусно, дорого и займет уйму времени. Оказывается, что вовсе нет.

- В наше время в Интернете можно найти большое количество недорогих рецептов из хорошей, здоровой пищи. В первую очередь я рекомендую отказаться от мучного, сладкого, газированных напитков и различных соусов, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Малеванный, персональный фитнес-тренер.

СКОЛЬКО РАЗ НАДО ЗАНИМАТЬСЯ?

Организм человека устроен таким образом, что он подчиняется биоритмам. У каждого они свои. Поэтому вы можете заниматься с утра или в вечернее время после работы.

- Для начинающих достаточно будет от двух до трех тренировок в неделю. Если основная цель сбросить лишний вес, то кардио можно заниматься хоть каждый день. Для начала хватит и 40 минут.

Теперь вы знаете, что результаты приходят не сразу, но не стоит бросать эту затею. Организм позже скажет большое «спасибо» за поддержание его в тонусе. Чтобы ходить в зал в хорошем настроении и долгое время не терять мотивацию, можно создать маленькие ритуалы: создать плейлист с музыкой для тренировки, сложить вещи в сумку в определенном порядке или баловать себя небольшими спортивными подарками за достижение каких-нибудь результатов. Успехов!

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