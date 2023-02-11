«Танцы на льду»: автомобиль на скорости протаранил вездеход в бухте Мелководной на Колыме

Мужчину на вертолете эвакуировали из бухты Мелководная в Магаданской области Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Несчастный случай произошел на льду в бухте Мелководной, которая расположена на севере Охотского моря в восточной части залива Одян. Двое мужчин и женщина на пикапе протаранили вездеход. Двое отделались испугом, а вот их товарищ пострадал. Ему срочно нужна была помощь, но добраться до больницы на машине оказалось невозможным. Чтобы спасти мужчину, пришлось вызывать «поддержку с воздуха».

Трое друзей на «Тойоте Хайлюкс сурф» дрифтили по льду, то набирая скорость, то резко давая по тормозам. Водитель чувствовал себя уверенно за рулем. Некоторое время все шло гладко, но в один момент ситуация резко изменилась. Колеса потеряли сцепление со льдом, машину занесло и она на скорости устремилась в неподвижно стоящий «Трэкол».

- Со слов очевидцев, машина въехала в вездеход. В этот момент пассажиров в его салоне не было. Один из мужчин в пикапе сильно ударился головой. Предположительно, у него черепно-мозговая травма, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Дарышева, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Магаданской области.

Пострадавшего человека нужно было срочно везти в больницу. Сделать это на машине было невозможно – дорога долгая, а состояние человека тяжелое. Товарищам пришлось звонить спасателям. Так как ситуация была неотложной, они отправились к месту ЧП на вертолете. Сотрудники МЧС добрались быстро. Мужчину сразу же погрузили на борт Ми-8. Вместе с ним в Магадан вылетели и его товарищи.

Еще в воздухе медики оказали пациенту первую помощь. Долетев до больницы областного центра, спасатели сняли мужчину с борта и передали его под наблюдение врачам медучреждения. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

Позже выяснилось, что помощь медиков нужна и женщине. У нее подозрение на травму спины. Пострадавшую также доставили в Магаданскую областную больницу.

Напомним, это не первый несчастный случай, который произошел в бухте Мелководной. Совсем недавно, 4 февраля, двое рыбаков отправились сюда на рыбалку. Они сказали семьям, когда планируют вернуться, но к назначенному времени так и не появились. Тогда родные мужчин забили тревогу и обратились за помощью. На поиски пропавших выдвинулись сотрудники МЧС и пожарно-спасательного центра, спасатели магаданской мэрии. К счастью, рыбаков удалось найти живыми 6 февраля.

Но нередки здесь и трагические случаи, особенно, когда люди проваливаются под тонкий лед. Колымчан призывают быть осторожней и беречь себя. Гонки на льду и рыбалка не стоят жизни и слез близких.

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