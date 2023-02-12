Снова лидеры: «СКА-Нефтяник» увез очки из Красноярска и возглавил таблицу чемпионата

Хабаровск одержал победы во всех четырех очных поединках сезона Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

Красноярский «Енисей», несмотря на свою репутацию и богатую историю, в этом сезоне уже сильно отпустил от себя первую тройку коллективов и вероятный предел их мечтаний к концу регулярки – четвертая строчка. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне хабаровчане не замечают сопротивления красноярской команды, обыграв их в трех последних встречах.

Но противостояния «СКА-Нефтяника» и «Енисея» исторически являют собой жаркое зрелище, поэтому сибиряки намеревались размочить счет в сезонной серии, тем более, что матч для «Енисея» домашний. Победа гостей поднимала «СКА-Нефтяник» в первую двойку, что дает преимущества в плей-офф, поэтому никто не собирался уступать.

Хозяева намеревались играть с позиции силы, но все порывы были довольно быстро усмирены двумя мячами хабаровчан к середине первой половины. Обретя уверенность, уже гости начали диктовать свою игру, атакуя самыми разными способами и заставляя тем самым хозяев снова и снова ошибаться. В итоге, на перерыв хоккеисты Хабаровска уходили с преимуществом в четыре мяча – 1:5.

Шансы «Енисея» вернуться в матч казались практически нулевыми, а после шестого мяча, влетевшего в ворота хозяев, болельщикам впору было расходиться. Но сибиряки нашли в себе силы не упасть в грязь лицом и вернуть подобие интриги, оформив три гола подряд и приблизившись к сопернику на расстояние двух мячей. Учитывая набранный ход, в какой-то момент это же не выглядело невозможным, но «СКА-Нефтяник» идеально исполненным под занавес встречи пенальти закрыл все вопросы о победителе - 5:7, и Хабаровск всухую забирает сезонную серию с «Енисеем».

После матча главный тренер гостей Михаил Пашкин отметил, что у сегодня у команды получалось почти все.

- Первый тайм был практически идеальным, в первую очередь, в плане обороны. Но и в атаке мы использовали все, что задумали. Второй тайм также начали хорошо, продолжали создавать моменты, но решили сделать акцент на обороне, так как преимущество было большим. Позволили «Енисею» забить несколько мячей, но в целом, мы контролировали матч с первой до последней минуты, - рассказал Михаил Пашкин, главный тренер «СКА-Нефтяник».

Дальневосточники возвращаются домой, где следующий поединок ждет хоккеистов только 18 февраля, когда в гости приедет «Байкал-Энергия».

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