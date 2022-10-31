Полгорода в дыму: страшной силы пожар разгорелся ночью в школе Комсомольска

Пожар тушили около трех часов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Внезапный пожар охватил школу Комсомольска-на-Амуре. 30 октября около десяти вечера в гимназии №1 вспыхнул огонь. Возгорание произошло в спортзале. На данный момент он никем не используется, внутри идет ремонт. Помещение находится в отдельном двухэтажном здании с мансардой. Как говорят работники учреждения, некоторые учителя даже никогда не заходили внутрь за время работы.

Последствия пожара Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На место выехали пожарные расчеты. По прибытии они увидели черный дым, валящий из-под крыши. Очевидцы сообщают, что смог распространился на несколько районов города, поэтому автомобилисты ехали, будто в тумане. Огонь быстро перекинулся со спортзала на кабинет расположенного ниже помещения. Пламя распространилось на 60 квадратных метров.

На месте работали 22 человека Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Сотрудники использовали огнегасящую жидкость, применяли автолестницы. Открытое горение оперативно ликвидировали, а затем провели проливку и разбор конструкций, - сказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожар удалось полностью устранить к часу ночи. Для ликвидации задействовали 22 человека и шесть единиц техники.

Пострадавших нет Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В происшествии никто не пострадал. Здание пустовало, поблизости также не было людей, которым бы угрожала опасность. Загадкой остаются причины возникновения пожара. Предварительных вариантов также нет. Все обстоятельства прояснятся после тщательной проверки, которую начали сотрудники Госпожнадзора.

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