Погода в Хабаровском крае с началом ноября резко изменит курс. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Хабаровском крае с началом ноября резко изменит курс. На смену теплу придут резкое понижение температур и периодические осадки в виде дождя и снега. Подробный прогноз в Хабаровском крае - в нашем материале.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА НЕДЕЛЮ

Предстоящая неделя не сильно порадует жителей региона. Прогноз в Хабаровском крае говорит о том, что тепло будет чередоваться с осадками. 1 ноября придет циклон, который обрушит дожди на юг региона и снег - на север.

Будет усиливаться и ветер до 15-20, а местами - до 25 метров в секунду. 2-3 ноября на севере края порывы достигнут, согласно шкале Бофорта, значений жестокого шторма - 30 метров в секунду. Вдобавок выпадет снег.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ

Погода в Хабаровске на неделю мало чем будет отличаться. 1 числа придет циклон с дождем, после несколько дней осадков не ожидается. Погода в Хабаровске на ноябрьские праздники вновь испортится. 5-6 числа синоптики вновь ожидают осадки, правда, уже в виде мокрого снега.

- Соответственно, будет скакать температура. Ночные показатели будут в пределах -3 -5 градусов. Днем при осадках столбики термометров будут на отметке около 0 градусов, а при прояснениях - поднимутся до +2 градусов, - рассказала в эфире радио «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».