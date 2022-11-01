Николай Сорокин: Качество и комфорт - главное при выборе обуви для наших клиентов

Николай Сорокин, директор сети «Дальвест» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Обувная компания «Дальвест-Хабаровск» была образована 7 октября 1992 года. И уже в 1993 году в рамках совместной деятельности с крупным производителем обуви «Ленвест» начинает вести свою первую торговую деятельность. Как сообщил директор «Дальвест-Хабаровск», сейчас у компании семь магазинов, а география поставщиков с каждым годом расширяется.

- В течение определенного периода к нам начали присоединяться различные предприятия. Компания начала расширяться благодаря другим поставщикам. Обувь поступает из Казани, Челябинска, Минска, Москвы и других городов. Список пополнили и Индия, Марокко, Китай. На данный момент мы подписали соглашение на поставку товара из Турции и Ирана. У дальневосточной компании семь магазинов, и один из них - магазин-дисконт. Он находится на Аксенова, 40, в районе 11-й городской больницы. Там продается обувь со скидкой до 70 процентов, - рассказал директор «Дальвест-Хабаровск» Николай Сорокин.

Как отметил руководитель, при выборе обуви нужно знать, что хочет клиент, поэтому в первую очередь компания опирается на качество и комфорт. Это самое главное для покупателя.

- 22 года назад мы сделали сервисный центр. Это было для того времени удивительно, в России их были просто единицы. Мы предоставили покупателю 30 дней гарантии и 70 дней сервисного обслуживания. Мы также даем гарантию на замену набоек, молний, супинаторов, внутренних задников. Центр находится рядом с дисконт-магазином. Причем там также можно отремонтировать обувь из другого магазина, но это уже другая услуга. Мы постоянно работаем над совершенством и качеством обслуживания покупателей. Это продолжается уже большой промежуток времени. Наши продавцы знают все особенности каждой модели обуви. Они могут помочь с выбором покупателю и ответить на любые вопросы.

По словам гостя эфира, осенне-зимний сезон выдвигает особые требования к качеству и дизайну обуви. Во-первых, обувь должна быть красивой, стильной и удобной. Во-вторых, осенняя обувь должна быть практичной, выдерживать все погодные условия - мороз, дождь, снег и защищать ноги от холода. Экономить точно не стоит.