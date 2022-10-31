Новые платежки придут в январе 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По всей стране обсуждают досрочную индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение, которую перенесли с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

По словам представителей министерства экономического развития Российской Федерации, перенос сроков связан с острой необходимостью развития инфраструктуры ЖКХ, куда входит обновление теплотрасс, водопроводов и других объектов.

Зимой 2022 года изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Из проекта постановления следует, что предельный уровень индексации тарифов для населения по стране не превысит 9%. Однако окончательное решение об установлении цен в конкретном регионе будет приниматься правительством субъекта.

В Хабаровском крае этот вопрос находится на контроле профильного комитета по ценам и тарифам.

- Постановление об индексации должно принять Правительство Российской Федерации. После публикации оно будет спущено по регионам, где установят точные цены на все виды услуг ЖКХ, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Филатова, заместитель председателя по вопросам тарифного регулирования в сфере коммунального комплекса.

За счет ранней индексации более полутора лет повышение тарифов проводиться не будет. Следующее изменение цен произойдет только 1 июля 2024 года. Также сохранятся льготы и меры социальной поддержки населения.

В прошлый раз обновленные значения в платежках за ЖКХ жители региона увидели 1 июля 2022 года. Первые документы, в которых цены стали выше в среднем на 3,8 процента, опустили в почтовые ящики в августе. Новые же квитанции ЖКХ придут хабаровчанам уже в январе 2023 года.

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