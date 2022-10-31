Проводили на пенсию на носилках: титулованный спортсмен из США прервал молчание после скандального боя в Хабаровске

Американскому спортсмену потребовалась помощь после запрещенного удара соперника Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Турнир промоушена Draka в Хабаровске завершился госпитализацией ветерана MMA Джеффа Снеговика Монсона. Американскому спортсмену потребовалась помощь после запрещенного удара соперника. По задумке, это был прощальный поединок Монсона.

Около десяти лет назад американец пообещал дать бой хабаровскому спортсмену Александру Ильясову. Тогда поединок не состоялся: Монсон решил провести его с Алексеем Олейником в Санкт-Петербурге. Ильясов же дрался с Гаджи Магомедовым.

Вернуть должок Снеговик решил в 2022 году Хабаровске, заодно и завершить карьеру. Прощальный бой был намечен на 29 октября. Бой 51-летнего Монсона и 39-летнего Ильясова был изюминкой турнира, спортсмены выступали в категории 95+ килограммов.

СОККЕР-КИК

Поединок шел недолго. В первом раунде инициатива была за хабаровским бойцом. Во втором отрезке Монсон сделал неудачный проход в ноги, остался на полу и получил ногой в челюсть от Ильясова. Подобный прием запрещен практически во всех лигах.

Снеговик был потрясен и некоторое время не мог встать. Поднявшись, Монсон был не в силах продолжать бой. Спортсмена увезли на носилках. Через пару дней он записал видео, которое выложил официальный канал турниров по смешанным боевым искусствам по версии «Драка».

- Привет, ребята. Я в порядке. Я боец - у нас иногда такое случается. Меня пнули после того, как я упал. Но спорт - это игра, а не плохое отношение ко мне со стороны Александра. Поэтому все хорошо, все в порядке, - сказал Джефф Монсон.

Поединок Монсона и Ильясова был признан несостоявшимся. Хабаровского бойца дисквалифицировали, а Снеговик провел в октагоне недостаточное количество времени, чтобы стать победителем. Фанаты выдвигают версию, что на этом Джефф Монсон не завершит свою карьеру и проведет еще как минимум один, на этот раз действительно прощальный поединок.