Тушит пожары и профессионально бьет с вертухи: сотрудник МЧС из Биробиджана победил в престижных боях IPFC 6

Это уже девятая победа в карьере мужчины Фото: из личного архива героя публикации

Единственный профессионал на весь город и отважный пожарный. Все это про 33-летнего Алексея Инденко, сотрудника МЧС из Биробиджана, который является настоящей знаменитостью на Дальнем Востоке. Алексей не только спасает жизни людей, но и показывает высший пилотаж на ринге, соревнуясь с лучшими спортсменами со всей страны. Недавно боец одержал вторую победу подряд в рамках IPFC 6, сразившись с Гаджибатыром Гаджибатыровым, профессионалом в ММА.

Бросать тренировки мужчина не планирует Фото: из личного архива героя публикации

ПОБЕЖДАЕТ ИЗ РАЗА В РАЗ

В Биробиджане Алексей - единственный профессиональный боец на весь город, но конкуренции со спортсменами из других регионов он не боится. Мужчина считает, что все зависит от подготовки к турнирам. За пять лет карьеры в смешанных единоборствах он одержал девять побед и всего два поражения. Раньше в Биробиджане было еще два спортсмена такого уровня - Данил Иванов и Антон Гусев, но они давно не выступают на ринге, поэтому ЕАО представляет только Алексей.

Алексей с Романом Власовым, двукратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Фото: из личного архива героя публикации

- Спортивный путь я начал с детства. Сначала занимался карате, потом кикбоксингом, а затем ушел в рукопашный бой и получил КМС. В смешанные единоборства я перешел в 2017 году. Это направление выбрал за возможность совмещения сразу всех техник, которыми владею, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей Инденко.

Мужчину поддерживают жители города Фото: из личного архива героя публикации

От последнего соревнования во Владивостоке у биробиджанца остались только приятные впечатления. Он отметил высокий уровень организации соревнований - от расселения до самих боев. За победу Алексей получил не только гордость земляков, но и материальный приз. Но для него это не главное, ведь спортсмен выступает для души, потому что ему это нравится.

Алесей с супругой Фото: из личного архива героя публикации

РАБОТА - СПАСАТЬ ЛЮДЕЙ

Вне ринга Алексею драться не приходится. Мужчина помогает людям, тушит здания и спасает жизни. Уже 12 лет он работает в МЧС, гордится своей профессией и не собирается уходить на другую должность.

На работе Фото: из личного архива героя публикации

- Мне нравится это дело. В моей работе есть экстремальная составляющая. Необходимо всегда быть быстрым и находчивым. Я работаю сутки через трое. С утра заступаю, до обеда учусь, затем отрабатываю нормативы и участвую в выездах.

Спортсмена поддерживают коллеги Фото: из личного архива героя публикации

Алексею есть кого защищать и кому подавать пример. У него двое детей: девятилетняя дочь Анна и пятилетний сын Александр. Вместе с женой Ириной пара воспитывает их, прививая любовь к спорту.

Семья спортсмена Фото: из личного архива героя публикации

- Дочка уже три года занимается танцами, ей нравится. А вот сын ходил на кудо, но потом «перегорел». Мы не настаиваем - как сам решит, так и будет.

Алесей с сыном Фото: из личного архива героя публикации

УЙТИ НА ПИКЕ

В планах Алексея в первую очередь жить счастливо в гармонии с семьей и воспитать детей достойными людьми. Спорт в ближайшие два года бросать не планирует, карьеру хочет завершить в 35 лет.

- Возможно и раньше, все будет зависеть от моего желания и состояния здоровья. Я все-таки занимаюсь боями для души, на турнирах я не зарабатываю.

Алексей работает в МЧС уже 12 лет Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Действительно, несмотря на престиж и азарт, смешанные единоборства - занятие не для слабых духом и телом. Каждый бой - это новые травмы, некоторые из которых аукаются спустя годы. Нужно осознавать риск, прежде чем решаться выйти один на один с опытным соперником.

- За всю мою пятилетнюю карьеру я зашивал бровь, растягивал суставы на руке, она заживала где-то три месяца, разбивал нос и получал синяки, конечно. Сейчас у меня травма колена, из-за которой пришлось отказаться от декабрьских боев в Хабаровске.

Служба в МЧС тоже не обходится без спорта Фото: из личного архива героя публикации

Алексей считает, что несмотря ни на что, главное - не падать духом. Поражение или победа всегда чему-то учит. Когда-то проиграть все равно придется. Главное провести работу над ошибками и двигаться вперед. Следующий бой спортсмен планирует на март. Соревнования снова пройдут во Владивостоке. Земляки будут поддерживать Алексея в его новых достижениях и желают ему новых побед и успехов.

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