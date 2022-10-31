Анатолий Касьяненко: Сила закона - в его исполнении!

Врио руководителя, главный судебный пристав Хабаровского края и Еврейской автономной области, полковник внутренней службы Анатолий Касьяненко. Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

В преддверии Дня судебного пристава о работе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области «Комсомольской правде» - Хабаровск» рассказал врио руководителя, главный судебный пристав Хабаровского края и Еврейской автономной области, полковник внутренней службы Анатолий Касьяненко.

- Анатолий Анатольевич, какие законные меры по взысканию долгов в отношении должников самые действенные?

- Ограничение на выезд за пределы страны так и осталось достаточно действенной мерой понуждения должников к исполнению требований исполнительных документов. В течение первых девяти месяцев 2022 года более 268 тысяч жителей Хабаровского края и Еврейской автономной области были ограничены в праве выезда за пределы России. Сумма, взысканная Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю в период применения указанной меры, составила более 529 миллионов рублей.

Не стоит забывать и об аресте имущества, принадлежащего должникам на праве собственности. В случае если должник уклоняется от исполнения решения суда или акта иного уполномоченного органа, судебный пристав вправе наложить арест на имущество неплательщика. Если в установленный законом срок требование исполнительного документа не будет исполнено, то арестованное имущество будет оценено специалистом и передано на реализацию с целью обращения взыскания на вырученные от его продажи денежные средства. Стоит отметить, что сотрудниками органа принудительного исполнения произведено свыше трех тысяч арестов имущества должников.

- Интересно узнать о штрафах ГИБДД. Сколько их «набежало» у жителей Хабаровского края и ЕАО?

- В 2022 году нашими судебными приставами взыскано с нарушителей правил дорожного движения более 134 миллионов рублей. Особое внимание уделяется взысканию штрафов, взысканных с лиц, нарушивших ПДД в состоянии алкогольного опьянения. Так, в результате мер, принятых сотрудниками органов принудительного исполнения, с неплательщиков, нарушивших правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, взыскано около 45 миллионов рублей.

Все сотрудники УФССП - большие профессионалы своего дела Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

- Как обстоят дела с алиментщиками? Сколько удалось взыскать алиментов с должников в этом году?

- Принимаемыми мерами в 2022 году увеличена сумма, взысканная с должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, более чем на 109 миллионов рублей. В пользу несовершеннолетних нами взыскано порядка 421 миллиона рублей задолженности по алиментам.

- Оказывается ли вашим ведомством поддержка мобилизованным гражданам?

- Безусловно. Исполнительные производства в отношении попадающих под частичную мобилизацию граждан подлежат приостановлению. В соответствии с частью второй статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных силах России, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством РФ. В целях оказания содействия мобилизованным гражданам на призывных пунктах находятся сотрудники органов принудительного исполнения. Мобилизованные граждане, являющиеся должниками, могут написать заявление о приостановлении исполнительного производства. В отношении должников - мобилизованных граждан, убывших за пределы места проживания, заявление о приостановлении исполнительного производства могут написать близкие родственники непосредственно в отделах органов принудительного исполнения, где ведется исполнительное производство.

- Насколько нам известно, судебные приставы, кроме всего, еще и обеспечивают безопасность в судах. Как обстоят дела в этом направлении?

- Судебными приставами по ОУПДС ежегодно пресекаются попытки проноса тысяч единиц запрещенных предметов, газового, травматического и холодного оружия при осуществлении задач по обеспечению режима пропуска граждан, прибывающих в суды и судебные участки, осуществляется выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы территории России, доставляются лица, уклоняющиеся от участия в судебных процессах по уголовным и административным делам, от явки на прием к судебным приставам-исполнителям, дознавателям службы. За первые девять месяцев 2022 года нами разыскано, задержано и передано правоохранительным органам 115 лиц, скрывавшихся от органов дознания, следствия или суда, 12 из которых подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, по постановлениям судей о принудительном выдворении за пределы территории нашей страны выдворено 236 иностранных граждан. Помимо этого, судебные приставы по ОУПДС обеспечивают и безопасность судебных приставов-исполнителей при проведении ими исполнительных действий, надежно прикрывая своих товарищей.

Судебные приставы обеспечивают безопасность в судах Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

- Есть ли у должника законные возможности как-то сотрудничать с судебными приставами, чтобы рассрочить долг?

- Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют право обратиться в суд или в иной орган к должностному лицу, выдавшему исполнительный документ, с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа. Отсрочка означает изменение срока исполнения требований исполнительного документа и их перенос на более поздний срок по сравнению с тем, который был определен решением суда или установлен законом. Рассрочка исполнения представляет собой исполнение с определенным интервалом времени, например, уплата денежной суммы путем внесения ежемесячных платежей в определенном размере. Как правило, рассрочка предоставляется в случае невозможности выплаты единовременно задолженности, но при этом имеются условия для выплаты долга частями. Основаниями для обращения граждан в суд или в уполномоченный орган и к должностному лицу могут послужить: тяжелое материальное положение, существенные обстоятельства, связанные с состоянием здоровья, семейным положением должника и иными причинами, препятствующими исполнению исполнительного документа. Конкретный перечень оснований для отсрочки или рассрочки законодательством не установлен, поэтому в каждом конкретном случае суд, исходя из представленных доказательств, устанавливает наличие или отсутствие таких оснований. Необходимо учитывать, что вопрос о предоставлении отсрочки или рассрочки решается судом не произвольно, а с учетом необходимости обеспечения баланса прав и законных интересов взыскателей и должников, соблюдения гарантированных прав лиц, участвующих в исполнительном производстве, а также требований справедливости и соразмерности. Должники имеют право подать заявление в суд, рассмотревший дело, или в суд по месту исполнения исполнительного документа в любое время после вступления в законную силу решения суда. В таких случаях физические лица и организации освобождаются от уплаты государственной пошлины.

- Поговорим о коллекторах. В какой ситуации человек имеет все основания жаловаться на действия коллекторов? И куда жаловаться, в какие органы?

- В случае нарушения коллекторами установленных законодательством России ограничений и предписаний, гражданин вправе обратиться в службу судебных приставов с жалобой на действия коллекторского агентства с указанием даты и времени, когда произошло нарушение, номера телефона, с которого поступали звонки либо приходили сообщения, и наименования юридического лица, осуществляющего функции по возврату просроченной задолженности. При наличии возможности, к обращению желательно приобщить детализацию звонков за указанный в жалобе период времени. В рамках каждого обращения проводится детальная проверка доводов заявителя, направляются запросы в государственные и иные организации для подтверждения указанных в обращении доводов. По вопросам, связанным с подачей обращений о неправомерных действиях лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности на территории Хабаровского края и ЕАО, необходимо обращаться в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по адресу: 680000, Хабаровск, ул. Карла Маркса, 60Б, телефон: 8 (4212) 39-96-41.

- Часто ли поступают подобные обращения от граждан?

- В 2022 году сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Главного управления рассмотрено 240 обращений о нарушениях законодательства при взыскании просроченной задолженности. По результатам мер административного воздействия, принятых к лицам, нарушившим права и законные интересы граждан, оплачено 450 тысяч рублей штрафов, назначенных им в качестве наказания.

- Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать современный судебный пристав?

- На мой взгляд, любой сотрудник органов принудительного исполнения должен обладать такими качествами, как профессионализм, стремление защитить и восстановить нарушенные права граждан. При этом ему необходимо оставаться беспристрастным. Быть корректным в общении с гражданами, коллегами. Что касается судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов - он должен быть физически хорошо развитым, подготовленным к внештатным, чрезвычайным ситуациям, и уметь своевременно на них реагировать. Все без исключения сотрудники органов принудительного исполнения должны быть патриотами своей страны. Ведь патриотизм - это чувство, когда человек испытывает гордость за свою страну, готов отстаивать ее честь и вставать на защиту интересов граждан и государства.

1 ноября в России отмечается День судебного пристава Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

- Сегодня ваше ведомство отмечает 157-ю годовщину образования службы судебных приставов в России, что можете пожелать коллегам?

- От всей души поздравляю коллег и ветеранов службы с нашим профессиональным праздником - Днем судебного пристава, со 157-летней годовщиной образования института судебных приставов России! Сегодня на нас с вами лежит огромная ответственность. Наша обязанность - восстановление законных прав тысячи жителей Хабаровского края и Еврейской автономной области. Выражаю вам глубокую признательность за высокий профессионализм, активную гражданскую позицию, выполнение серьезных государственных задач. В это столь непростое время хочется пожелать вам, в первую очередь, крепкого здоровья, а также счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых побед! Пусть в ваших домах всегда царит мир, уют, спокойствие, гармония и взаимопонимание! И помните, что сила закона - в его исполнении!