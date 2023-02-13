Погода в Хабаровске на неделю обещает быть вполне комфортной Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Хабаровске, да и во всем крае стремительно идет на потепление. Во всяком случае, пока, ведь синоптики не исключают локальные резкие похолодания. Погода в Хабаровске на неделю обещает быть вполне комфортной. Подробности в нашем материале.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ

Обещанный снег на прошлых выходных (11-12 февраля) до краевой столицы не добрался, зато прошел в Бикинском и Вяземском районах. Прогноз в Хабаровске на неделю сообщает: в городе (как и во всем регионе) без осадков. Солнце продолжит пригревать, ветер останется на уровне 5,5-7,9 метра в секунду.

Что касается температуры, то прогноз в Хабаровске сообщает о ее понижении в начале недели. Примерно до среды, 15 февраля, столбики термометров ночью будут около -20 -25 градусов. Днем температуры поднимутся до -10 -12 градусов.

Вторая половина недели будет теплее. Погода в Хабаровске ожидается ясной. Ночные температуры будут ниже -20 градусов, зато днем воздух прогреется до комфортных -8 градусов. Такое положение дел сохранится до конца недели. О снеге пока можно забыть, но ненадолго.

- К следующим выходным (25-26 февраля - прим. ред.) есть вероятность небольшого снега. Траектория одного из циклонов идет через Хабаровск. Пока точно утверждать мы не можем, посмотрим, как будут дальше развиваться события, - рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Прогноз в Хабаровске еще будет уточняться.

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