Праздничная акция в Билайне: вернем до половины от цены смартфона

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Билайн анонсирует специальное предложение для действующих и новых клиентов - до 15 марта включительно в интернет-магазине и розничной сети мобильного оператора можно выгодно приобрести последние модели смартфонов и получить до половины от цены смартфона. Участие в акции принимают такие бренды как Infinix, Tecno, Xiaomi и Realme.

Специальное предложение распространяется на десятки моделей смартфонов брендов Infinix, Tecno, Xiaomi и Realme. При оформлении покупки клиенту Билайна будет возвращено на баланс телефона до половины цены устройства в виде бонусных рублей. Максимальный размер такой выгоды - 10 тысяч рублей, точный размер бонуса зависит от выбранной модели смартфона.

Одним из самых интересных акционных предложений является Infinix Note12 Pro c новейшим процессором MediaTek Helio G99, который обеспечивает высокую мощность, способную справиться как с ресурсоемкими приложениями, так и с современными мобильными играми. Смартфон также оснащен ярким AMOLED дисплеем, тройной камерой в 108 МП и аккумулятором емкостью 5000 мА*ч с поддержкой функции быстрой зарядки.

Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции и ее ограничениях доступна по адресу beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/details/vernem-do-poloviny-stoimosti-smartfona-na-svyaz. Акция действует с 6 февраля по 15 марта 2023 года.

Организатор акции: ПАО «ВымпелКом». РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Акция действует на территории РФ, кроме республики Крым и города Севастополь. Цена комплекта равна цене смартфона без акции. Количество товаров ограничено. Перечень аксессуаров, не участвующих в акции, доступен на beeline.ru.

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