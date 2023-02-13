Опасная утечка: в Биробиджан въехал поезд, из которого сочились опасные химикаты

С самого утра на месте работают спасатели и полиция Фото: администрация Биробиджана

Утром 13 февраля на въезде в столицу Еврейской автономной области произошла экологическая авария. Грузовой поезд прибыл на станцию с поврежденным вагоном, из которого вытекало опасное химическое вещество. На место оперативно прибыли спасатели и вызвали специалистов из Экоспаса. Как стало известно «КП» - Хабаровск», сочащееся из вагона вещество – эфир.

Поезд приехал в Биробиджан со станции Первая речка, это Владивосток. Вагон сразу же отцепили от основного состава и направили на тупиковый путь для разбирательств. Как отметил мэр города Максим Семенов, жителям города утечка никак не угрожает.

- На месте работает оперативная группа Главного управления МЧС России по ЕАО, сотрудники полиции, кроме того ждут прибытия спасателей Экоспаса из Хабаровска. Ситуация находится под контролем, - сказал глава Биробиджана.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, экологи считают, что вытекшее химическое вещество может быть опасным. Спасатели оставались на месте, в полной готовности реагировать на непредвиденные ситуации до приезда профильных специалистов.

По словам эколога Владимира Сидорова, эфир бывает разный, от супертоксичного до быстро испаряющегося. Их может быть до 20 наименований. Но, так или иначе, эфир – это химическое соединение с весьма агрессивной природой, и его розлив - повод для беспокойства. Он может быть токсичен и для человека, и опасен для окружающей среды. Кроме того, при утечках возникает вероятность взрыва.

По предположениям осведомленного источника, в поезде мог быть конкретно изопропиловый эфир. Чаще всего именно его перевозят в промышленных целях. В Дальневосточном центре Экоспас информацию о том, какое именно вещество находилось в поезде, предоставить отказались. В Восточном МСУТ СК России до обращения редакции информацией о происшествии не располагали, поэтому выяснить, что конкретно находилось в бочке не представлялось возможным.

Чуть позднее выяснилось, что на место приехали спасатели и произвели замеры газоанализаторами предельно допустимых норм концентрации опасных веществ, а также взрывоопасную концентрацию паров утекшей жидкости. По итогам замеров ПДК не превышена, а значит, никакого вреда утечка не представляет.