Приехал с Сахалина и погиб в прошлом году: появились подробности в деле о найденных останках человека в Хабаровском крае

Останки были найдены в тайге примерно в 200 километрах от Советской Гавани
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В Хабаровском крае продолжают появляться подробности в деле о найденных человеческих останках. Напомним, что 8 февраля в Советско-Гаванском районе были обнаружены части тела мужчины и изодранная одежда. По данному факту проводится проверка.
Останки были найдены в тайге примерно в 200 километрах от Советской Гавани. 56-летний мужчина, как сообщил информированный источник, приехал поохотиться с Сахалина (когда - пока неизвестно) и обосновался в пустующем зимовье у реки Нельма. Через какое-то время связь с ним пропала.
Место ЧП обнаружили сотрудники правоохранительных органов и местные жители в 30 метрах от домика. Им открылась жуткая картина: повсюду была кровь, части человеческого тела и разодранная одежда, в которой также нашли останки. Рядом лежало заряженное ружье - мужчина не успел выстрелить.
Кто убийца - предстоит выяснить следователям. СКР по данному факту проводит проверку. Среди «подозреваемых» - тигры и медведи. Однако утверждать, что мужчина погиб от когтей дикого животного - рано. Точного виновника можно будет установить только после экспертизы.
- Человек погиб ориентировочно в начале декабря 2022 года. Его останки обнаружены 8 февраля. […] Там, где обнаружено тело, тигров, по данным учета, почти нет. Зато медведей фиксировалось много, - сообщили в пресс-службе центра «Амурский тигр».
«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.
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