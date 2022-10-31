Павел Шестопалов: «Депутаты не должны просто поднимать руки на заседаниях»

Задумываясь о том, чтобы попробовать себя в качестве депутата, не все люди понимают, что их ожидает, и какая ответственность ложится на плечи человека, который работает над благополучием граждан. Депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №8 Павел Шестопалов рассказал «КП» - Хабаровск», как начинался его путь, и с какими вопросами приходится работать сегодня.

Благодаря профильному высшему образованию депутат уже имел представление о работе представительного органа Хабаровска.

- В период обучения в университете у меня была курсовая работа на тему деятельности Хабаровской городской думы, и для получения информации я обращался в Хабаровскую городскую думу в рамках внеочередного личного приема. Кроме того, в составе молодежной общественной палаты при Законодательной думе я посещал заседания как законодательной, так и городской дум. Мне кажется, что дума застряла в 1993 году, и сейчас, углубившись в ее работу, я считаю, что в наших руках сделать действительно рабочий орган. Необходимо исправлять ситуацию, при которой функция депутатов думы заключается лишь в поднятии рук, - рассказал Павел Шестопалов.

В век технологий существует множество способов взаимодействия депутата с населением. Павел Артурович старается быть доступным с помощью каждого из них.

- Я есть во всех доступных на сегодня социальных сетях. С большинством людей мы находимся на телефонной связи, с кем-то общаемся через What’s Аpp. В социальных сетях за время отточилась система «депутатского» инцидент-менеджмента. Если, например, я вижу информацию о подтоплении территории, то незамедлительно передаю ее по компетенции, где меры принимаются отраслевыми структурными подразделениями. Конечно, остаются и личные приемы, которых в этом году стало в несколько раз больше, чем раньше. Приемы проводятся либо на округе, либо на базе Хабаровской городской думы, в зависимости от возможностей граждан. Жители обращаются не только с округа, но и со всего города, если существует возможность оперативного принятия мер.

Темы поступающих обращений различаются в зависимости от потребностей людей, а также времени года.

- Перед подготовкой к школе родители из малообеспеченных семей активно обращаются по вопросам оказания содействия сборам к школе и устройству в школу по месту жительства. Благодаря взаимодействию с администрацией удалось помочь многодетной матери собрать ребенка в школу, подарив костюм и сертификат на покупку канцелярии. В летний период активным спросом пользовалась возможность посещения бассейнов для детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении. Последняя встреча касалась работы регионального оператора, где жители обращались в call-центр с претензией по оплате в связи с ненадлежащим оказанием услуг, но не смогли добиться перерасчета. Сейчас будем взаимодействовать с министерством ЖКХ и главным управлением регионального государственного контроля и лицензирования правительства края. Потому что остается непонятным, почему должен платить по квитанции человек, сдающий пластик и самостоятельно утилизирующий мусор.