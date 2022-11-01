За 12 тысяч в одну сторону: рейсов из Магадана в Москву стало меньше, но стоимость билетов осталась прежняя

Из Магадана будет летать четыре рейса в неделю Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рейсы из Магадана в Москву на протяжении ноября будут производить четыре раза в неделю. Вылеты запланированы по понедельникам, вторникам, средам и пятницам. Уменьшение количества рейсов связано с переходом на зимнее расписание. Мониторинг авиабилетов провела областная Общественная палата.

Регулярные рейсы выполняет авиакомпания «Россия». Тариф туда-обратно обойдется жителям Колымы в 23 800 рублей. Однако с 27 ноября билетов в столицу и обратно при мониторинге не было. Общественники связали это с тем, что авиакомпания «Аэрофлот», в которую входит «Россия», завершала работы по переходу на российскую платформу бронирования.

Кроме того, для жителей Дальнего Востока, детей, молодежи, пожилых и инвалидов действуют государственные программы. За их счет стоимость перелета для таких категорий граждан становится дешевле.

Тем временем хабаровский маршрут несколько дороже столичного. При этом билеты на декабрь и далее в наличии. Средняя цена полета без багажа с невозвратными билетами туда и обратно на рейсе авиакомпании «Аврора», который осуществляется ежедневно, составляет 25 600 рублей. В период пандемии цена на этот тариф была в районе 24 700 рублей.

Члены Общественной палаты Магаданской области объяснили, как производится мониторинг авиатарифов по данным направлениям. За основу берется первое число месяца. У перевозчиков рассматриваются варианты покупки самых недорогих билетов на прямые рейсы через неделю на неделю и через месяц на месяц. Это примерно соответствует ситуациям командировки и отпуска. С учетом частоты рейсов определяется средневзвешенный тариф. Подобный мониторинг проводится ежемесячно с 2015 года.

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