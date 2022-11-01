Нелюбовь с первого взгляда: житель Комсомольска-на-Амуре набросился на молодого парня с ножом в Магадане

Молодой человек был доставлен в больницу с ножевыми ранениями Фото: СУ СК России по Магаданской области

Отдых в Магадане для 42-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре может превратиться в отбывание наказания. Вечером 30 октября в помещении кафе на Гагарина произошел конфликт между двумя мужчинами. Поводом стала личная неприязнь по незначительному поводу.

Когда словесная перепалка утихла, 42-летний мужчина удалился в хостел, в котором он проживал во время визита на Колыму. Там он отыскал складной нож и вновь вернулся в кафе в поисках 19-летнего местного жителя.

- Мужчина нанес потерпевшему четыре удара ножом в область шеи, живота, руки и спины. В конфликт вмешались другие посетители кафе и разняли дерущихся. Они же и вызвали полицию, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Акимова, старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию со СМИ СУ СКР по Магаданской области.

Потерпевшего доставили в Магаданскую областную больницу, а злоумышленника задержали. Следственным отделом СУ СК России по Магадану заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Максимальное наказание предусматривает тюремное заключение на срок до 11 лет.

На месте происшествия оперативная группа провела все необходимые следственные действия, допросила свидетелей и назначила проведение судебных экспертиз.

- Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Домашние роды и выдуманные дети: банда мамочек из Хабаровска «выцыганила» 19 миллионов рублей на пособия

Жительницы Хабаровска пойдут под суд за кражу 19 миллионов рублей на несуществующих детей (подробнее)

Оскорблял ветеранов и оправдывал терроризм: житель Магадана получил самый крупный срок за экстремизм в истории Колымы

Жителя Магадана осудили на девять лет за публичное оправдание терроризма и оскорбление ветеранов (подробнее)

Дон Жуан - неудачник: мужчина из Хабаровска попросил у мамы денег на свидание, но девушка оказалась фальшивкой

Мошенники обманули пенсионерку и ее сына при покупке театральных билетов в Хабаровске (подробнее)