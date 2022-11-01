Алексей Авдеев: Культура - это свет, которым нужно освещать города и районы края

12 мероприятия с участием московских артистов пройдут в Хабаровском крае в 2022 году Фото: Правительство Хабаровского края

Разработка стратегии развития Хабаровского края происходила с учетом пожеланий и идей с мест, озвученных работниками ключевых социальных сфер, представителями бизнеса и просто неравнодушными жителями. Поэтому стратегия развития региона стала неким руководством для органов исполнительной власти и муниципалитетов, работающих над повышением качества жизни населения.

Флагманское направление стратегии «Край комфортного проживания» призвано улучшить положение региона в социальных сферах. Жители должны меньше морочиться с получением положенных им выплат, предоставлением услуг. Хабаровский край должен становиться местом с минимальным оттоком населения, где люди смогут обогащаться материально и культурно.

С последним регион работает в рамках реализации проекта «Культурные гастроли», направленным на расширение кругозора и окультуривание жителей по всей территории Хабаровского края. Так, на 2022 год краевыми учреждениями культуры запланировано 75 выездных культурных мероприятий, которые охватывают Амурский, Бикинский, Солнечный, Нанайский, Ванинский и другие районы края. На сентябрь 2022 года проведено уже более 50 мероприятий.

- Мы сами как-то выезжали с проектом «Родная земля» по районам Хабаровского края. Везде люди тепло и радостно встречают, когда приезжаешь, проводишь мастер-классы. Хабаровский край не должен замыкаться только на Хабаровске, это далеко не весь регион. Это огромная территория, и люди, живущие в районах - это тоже жители Хабаровского края. Поэтому и культура также должна расходиться по районам. Культура освещает людей, поэтому Хабаровск должен распространять этот свет по всем районам, чтобы везде было солнечно и ярко. Тогда и люди будут ярче жить! - рассказал Алексей Авдеев, заслуженный художник Хабаровского края.

Не остаются в стороне и муниципальные творческие коллективы, которые с начала года провели уже 73 выездных мероприятия из 195, которые проходят в 15 муниципальных районах.

- Я считаю, что творческие коллективы должны выступать и в отдаленных, и в не совсем отдаленных районах. Это очень хорошая практика, так как люди в районах должны приобщаться к лучшим образцам искусства и культуры. Кроме того, общение с живущими там людьми полезно и для самих артистов, ведь оно способствует расширению их кругозора, осознанию ими своей миссии на земле, - рассказала Варвара Данилова, директор Дома народного творчества Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры.

Хабаровский край запустил проект «Дни культурного обмена», в рамках которого коллективы края путешествуют со своими творениями по регионам России - Сахалин, Амурская область, центральные регионы, Москва. В обратном направлении артисты со всей России приезжают в Хабаровский край.

- Я помню времена, когда каждое лето к нам в Хабаровск приезжали на гастроли разные театральные коллективы из всех краев и областей нашей страны. Очень запомнились оперные спектакли Большого театра, гастроли театра Российской армии. Это был настоящий праздник для хабаровчан. Хорошо, что эти традиции возрождаются, - рассказала Варвара Данилова.

В 2022 году в Хабаровске пройдут 12 мероприятий с участием московских артистов. На сегодня уже состоялась комедия «Подыскиваю жену, недорого!» с участием Марины Федункив, Романа Богданова, Татьяны Морозовой, Дениса Косякова. Кроме того, прошел спектакль «Не в свои сани не садись» с участием народных артистов России Ирины Муравьевой и Сергея Никоненко, а также XI Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета.

- Это очень мощный взаимообмен, когда артисты из разных регионов собираются вместе. Каждый приезжает по-своему обогащенный и передает это богатство другим. Нельзя сидеть на одном месте, нужно идти и взаимодействовать с людьми. Культура - это всегда свет. И те, кто сидят по домам и закрывают окна, лишают улицы света. Нужно открывать окна и освещать города! - добавил Алексей Авдеев.