Облака из угольной пыли: грузовики в открытую перевозят токсичный шлак в Хабаровском крае

Жители Совгавани жалуются на разлетающуюся золу и золошлак Фото тематическое Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В 2020 году в Советской Гавани заработала новая ТЭЦ. Казалось, все в порядке, золу и золошлак должны были транспортировать безопасным способом - по трубам и в обводненном состоянии на хвостохранилище, однако в последнее время на трассах рядом с Совгаванью стали часто замечать мчащиеся грузовики, груженные золой, которая просто-напросто развеивается вокруг ветром.

Как рассказал «КП» - Хабаровск» руководитель хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров, жители жалуются, что машины с золой курсируют буквально каждый день, причем с нарушениями правил перевозки.

- Я так понимаю, технологически изначально была предусмотрена транспортировка этой золы золошлака на хвостохранилище по трубам в обводненном состоянии, как это обычно и делается. Но почему-то возят сейчас это КАМАЗами, они каждый день курсируют по этой дороге, и местные жители как раз сообщают, что водители при транспортировке грубо нарушают требования - пологи отсутствуют, герметичности нет, зола сыпется с машин во все стороны, - говорит Владимир Сидоров.

Все бы ничего, все понимают, что зола - это не вредные отходы, они имеют пятый класс опасности, однако и полезного в них нет абсолютно ничего для человека и экологии. Местные жители вынуждены дышать этой пылью, кучи скапливаются на проезжей части, по обочинам.

- Возмущает местных жителей и то, что машины все в пыли после такого соседства. Мы будем сейчас обращаться в контролирующую службу, чтобы организовать проверку предприятия на предмет соблюдения мер безопасности, в том числе и экологической, - говорит Владимир Сидоров.

Помимо этого в районе периодически наблюдают сажу, образовывающуюся от сжигания угля на ТЭЦ. Как говорит собеседник, в дополнение к проблеме теперь тут появилась и новая - с золой. Вдыхание токсинов опасно для здоровья человека, осевшие в организме шлаки могут не вывестись никогда.

Совсем недавно аналогичная ситуация происходила в Комсомольске-на-Амуре, правда, там вместо золы была именно сажа. Тогда жители всерьез были обеспокоены - черный снег буквально застилал улицы города. В администрации пояснили, что дело в обычном ветре, который и разносит пыль от сгоревшего угля, и так происходит всегда.

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