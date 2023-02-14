Он избивал, а другие молчали: мужчина жестоко «наказал» знакомую табуреткой за отказ в ЕАО

Рецидивист избил знакомую табуреткой и забрал все ее деньги Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Облучье разбойник-рецидивист только вышел на свободу и снова начал чудить. Мужчина во время застолья потребовал у своей знакомой деньги на очередную порцию алкоголя, а получив отказ, решил забрать кэш силой, хорошенько отходив женщину предметом мебели. Деньги он в итоге забрал и потратил, только вот на свободе погулял совсем не долго - оказался снова под стражей.

Как стало известно «КП» - Хабаровск», дело происходило в Облучье, в квартире одного из выпивавших. Поскандалившая пара ни в каких романтических отношениях не состояла, их связывало лишь одинаково сильное влечение к алкоголю. Ругань происходила в одной из комнат, товарищи по употреблению были в тот момент в другой комнате. Женщина отказалась давать деньги мужчине, и тогда он пустил в ход табуретку. Пока он избивал женщину, никто из остальных присутствовавших в квартире и виду не подавал, что слышит потасовку.

- Там было пять человек - злодей, потерпевшая и еще трое, но в другой комнате. Мужчину они не попытались остановить, видимо, им было безразлично. Они были изрядно выпившие, мало реагировали на происходящее, - рассказали в прокуратуре Облученского района.

При этом саму женщину больше всего возмутил факт конфискации ее денег. Мужчина в итоге стащил 7500 рублей и откланялся. Побои потерпевшую волновали не столь сильно.

- Оперативная помощь медиков ей не потребовалась, позже уже диагностировали легкий вред здоровью. Она сама обратилась в правоохранительные органы, ее больше беспокоило, что у нее деньги забрали, - добавили в ведомстве.

Сразу после того как женщина обратилась в полицию, мужчину тут же задержали и взяли под стражу. Как пояснили в органах, злодей оказался рецидивистом, он только недавно освободился и снова совершил аналогичное преступление.

Мужчина предстал перед судом, свою вину в содеянном он признавать не пожелал. Но доказательств было собрано достаточно, в итоге суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Плакал над телом мертвой жены: житель Колымы подозревается в убийстве супруги из арбалета

Жителя Колымы задержали по подозрению в убийстве жены из арбалета(подробнее)