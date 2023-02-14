Жители Хабаровского края смогут пожертвовать средства на помощь в СВО в ходе телемарафона

Средства пойдут на бинокли, аптечки и другие важные вещи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция, инициированная Общероссийским народным фронтом в рамках всероссийского проекта «Все для Победы», направлена на объединение населения и поддержку участников специальной военной операции.

В течение четырех часов желающие смогут перейти по QR-коду и сделать пожертвование на любую сумму. Параллельно в эфире поучаствуют известные люди региона, переселенцы и участники боевых действий.

Сам проект существует на протяжении нескольких месяцев, и многие жители Хабаровского края уже давно являются частью акции, оказывая помощь самыми разными способами.

- Мы уже четыре раза помогали в рамках проекта. Когда наших мобилизованных отправляли из Хабаровского края, мы находили примерный список необходимого и передавали чай и станки для бритья. А в первый раз мы носили мыло ручной работы, которое изготовила моя супруга. Мне повезло получить видеоотчет от координатора хабаровского отделения ОНФ Юрия Рошки, который сам отвозил помощь. Для нас было потрясением видеть, как боец сам открывает нашу коробку, берет мыло и читает текст, который я написал, - рассказал Юрий Карпенко, активный участник акции «Все для Победы».

Все неравнодушные могут показать сплоченность и выразить поддержку армии, а собранные средства пойдут на приобретение автомобилей повышенной проходимости, квадрокоптеров, аптечек, биноклей, рюкзаков и других необходимых вещей.

- В такое тяжелое время я считаю, что каждый должен что-то сделать, потому что там сражаются за нас, за нашу страну и за наше будущее. В зависимости от сил и возможностей каждый должен что-то сделать. Нужно только захотеть, потому что желание - это уже 50 процентов успеха в любом деле, - добавил Юрий Карпенко.